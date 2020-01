Mit den aktuellen Entwicklungen und Überlegungen zur Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken wurden die rund 150 Bürgerinnen und Bürger „versorgt“, die sich am Donnerstagabend im Krankenhaus Mosbach über die Hintergründe der geplanten Schließung der Geburtshilfe/Gynäkologie am Standort informieren wollten. Foto: Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/rnz) Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales des Neckar-Odenwald-Kreises hat sich nach intensiven Beratungen am Mittwochabend in der Augusta-Bender-Schule in Mosbach einstimmig hinter den Maßnahmen- und Strukturplan gestellt. Diesen hatten den Geschäftsführung, Chefärzte und Pflegedienstleitung der Neckar-Odenwald-Kliniken im November vergangenen Jahres gemeinsam erarbeitet.

Unmittelbares Ziel des Plans ist, den vom Kreis als Träger auszugleichenden Verlust für das Jahr 2020 auf maximal 7,7 Millionen Euro zu begrenzen. Zudem forderte der Ausschuss von der Geschäftsführung vor der Umsetzung von Standortkonzentrationen ein konkretes Umsetzungskonzept, einen Zeitplan und die Darlegung der Kosten. Die eigentliche Umsetzungsentscheidung trifft dann erneut der Kreistag, so der Beschluss.

Außerdem empfiehlt der Ausschuss dem Kreistag mit großer Mehrheit, die Entscheidung über die Suche nach einem möglichen strategischen Partner noch einmal bis zur letzten Sitzung vor der Sommerpause am 27. Juli zurückzustellen. Grundlage hierfür ist eine Erklärung der Geschäftsführung, im ersten Halbjahr 2020 ein prüfbares Betriebsergebnis mit einem Verlust von maximal 4,5 Millionen Euro erreichen zu können.

Der Ausschuss empfiehlt, diesem Ansatz eine echte Chance zu geben, lässt umgekehrt aber auch keinen Zweifel daran, dass der Kreistag umgehend über die Einleitung eines Interessenbekundungsverfahrens entscheiden müsse, wenn das Ziel verfehlt werde.

Über diesen in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlussvorschlag wird der Kreistag am Mittwoch, 29. Januar, in öffentlicher Sitzung in der Mosbacher Alten Mälzerei beraten. Die Ausschussmitglieder hatten sich am Mittwochabend jedoch dafür ausgesprochen, das Beratungsergebnis schon vorab öffentlich zu machen.

Die finanzielle Schieflage der Neckar-Odenwald-Kliniken sorgt für viel Gesprächsstoff und bewegt die Region. Zuletzt wurden Zweifel laut, ob die vorgesehenen Maßnahmen ausreichen, die beiden Krankenhäuser in Buchen und in Mosbach auf ein tragbares finanzielles Fundament zu stellen und damit die Neckar-Odenwald-Kliniken damit zu sichern. Anfang der Woche hat die Landkreisverwaltung noch empfohlen, die Suche nach einem geeigneten strategischen Partner, der sich mehrheitlich an der Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH beteiligt, zu forcieren.

Schließlich sind die Neckar-Odenwald-Kliniken finanziell schwer angeschlagen. Aallein von Januar bis Dezember 2019 ist zusammengerechnet ein Verlust in Höhe von 11,9 Millionen Euro aufgelaufen. Allerdings steht das vorläufige Jahresergebnis noch aus, sodass es laut Landkreisverwaltung aktuell nicht sicher ist, ob selbst die von der Geschäftsführung zuletzt genannten zwölf Mio. Euro Jahresverlust ausreichen werden.

Über das Vorhaben, die Abteilung "Geburtshilfe- und Gynäkologie" in Mosbach zu schließen, informierten Verantwortliche der Neckar-Odenwald-Kliniken unterdessen am Donnerstagabend. In der Krankenhaus-Mensa hatten sich rund 150 interessierte und zugleich besorgte Bürger eingefunden, um mehr über Hinter- und Beweggründe zu erfahren. Chefarzt Dr. Munz und Kliniken-Geschäftsführer Hehn stellten sich dabei den Fragen der Zuhörer, die ob der Brisanz des Vorhabens nahezu ausschließlich kritischer Art waren.