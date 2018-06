Sattelbach. (ar) Die alleinerziehende Mutter zweier Kinder ist verzweifelt. Vergangenen Donnerstag brannte in Sattelbach das Mehrfamilienhaus, in dem sie mit ihrer kleinen Familie lebte. Erst vor wenigen Wochen war die 34-Jährige mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in die Erdgeschosswohnung eingezogen. Die letzten Kartons räumte sie just an diesem Donnerstag aus, als das Feuer ausbrach. "Ich war gerade im Keller mit unserem Umzug beschäftigt - in den letzten Zügen. Am nächsten Tag wollte ich einen Großputz machen", sagt die junge Frau, die derzeit noch eine Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert.

Plötzlich aber rief ihre Vermieterin, dass das Haus brenne, schildert sie. Nach Angaben der Polizei brach der Brand wahrscheinlich im Dachgeschoss des Gebäudes aus.

Der Schock sitzt tief. "Zum Glück waren zu diesem Zeitpunkt meine Kinder nicht in der Wohnung", erklärt die Mutter. Das Löschwasser habe allerdings vieles zerstört: Möbel, Kleidung sowie persönliche Dinge. Was noch halbwegs zu gebrauchen ist, wurde in einer Scheune eingelagert. "Die Wohnung ist unbewohnbar", sagt sie. Daher sucht die Mutter nun eine neue Bleibe. Obendrein steht die 34-Jährige vor neuen Kosten. Sie hat nach eigenen Angaben keine Hausratversicherung.

Notdürftig ist die kleine Familie bei der Verwandtschaft untergekommen. Während ihre Eltern kurzfristig ein Kind aufgenommen haben, leben sie und das zweite Kind bei ihrem Bruder. Das ist aber kein Dauerzustand für die alleinerziehende Mutter. Sie möchte gerne wieder mit ihren Kindern zusammenleben. So sucht sie eine passende Wohnung. "Etwas, worin sich meine Kinder wieder wohlfühlen", das ist ihr derzeit größter Wunsch. Und wieder einen normalen Alltag für ihre beiden Kinder, die in Mosbach auf die Schule gehen. "Können Sie uns bitte helfen?", fragt sie. Die Mutter hofft, dass ein Vermieter diese Zeilen liest und hilft. Unsere Mosbacher Redaktion ist unter Tel.: 06261/93227150 für Hilfsangebote zu erreichen.