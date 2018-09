Einen Totalschaden hat das Feuer, das am Samstag im Mosbacher Fitnesscenter "Muskelkater" wütete, hinterlassen. Foto: Weindl

Mosbach. (schat) Den Humor hat Joachim Barzen nicht verloren, ebenso wenig den Kampfgeist: "Alles hat sich in Rauch aufgelöst, das wird jetzt ein echter Kraftakt", sagt der Geschäftsführer des Mosbacher Fitnesscenters "Muskelkater", in dem am Samstagvormittag die Flammen gewütet haben.

Barzen spricht von einem "Totalschaden", in den Trainingsräumen sei alles verbrannt. Wie hoch der durch den Brand entstandene Sachschaden im Muskelkater und auch in den Nachbargeschäften und -einrichtungen ist, lässt sich nach wie vor nicht sagen. Barzen und der Hauseigentümer warten auf einen Gutachter der Versicherung, der die Brandschäden aufnehmen und beurteilen soll. Auch die Statik des Gebäudes muss nach dem Feuer geprüft werden.

Währenddessen arbeiten die Verantwortlichen des Muskelkater daran, den Trainingsbetrieb schnellstmöglich wieder in Gang zu bringen. In unmittelbarer Nachbarschaft soll vorübergehend ein Studio eingerichtet werden, so Joachim Barzen.

Und parallel soll der Wiederaufbau der angestammten Räumlichkeiten erfolgen. Kraft und Ausdauer wird also in nächster Zeit nicht nur von den Trainierenden im "Muskelkater", sondern auch von den Geschäftsführern Joachim Barzen und Kai Köhler gefordert sein: "Ich bin zuversichtlich, dass wir möglichst schnell leisten können", so Joachim Barzen.