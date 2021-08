Von Caspar Oesterreich

Herr Mosca, der Versandhandel hat durch die Coronapandemie enorm zugelegt. Konnten Sie auch den Absatz Ihrer Umreifungsmaschinen steigern?

Ja, hiervon haben wir profitiert, zwar nicht direkt, aber indirekt durch einen erhöhten Absatz im Bereich Kartonagen, die wir wiederum ausstatten. Wir sehen die Umreifung als eine der umweltfreundlichsten Verpackungslösungen an, wir kommen mit einem Minimum an Material aus und durch die einfache Trennung von Band und Karton ist eine optimale Recyclebarkeit gegeben.

Sie haben 26 Niederlassungen in 19 Ländern. Wie schwierig war es in den vergangenen 18 Monaten, da den Überblick zu behalten?

Es war nicht unbedingt schwierig, es war anders. Die Umsetzung der lokalen Corona-Regelungen geschah weitestgehend lokal. Trotzdem standen wir alle in enger Abstimmung, natürlich digital, und haben im Zuge der Pandemie auch unser Equipment erweitert. Denn auch in Zukunft wird die Online-Kommunikation eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

Hintergrund Gründungsjahr: 1966 Mitarbeitende: 1000 weltweit, davon 550 in Deutschland Konzernführung: Timo Mosca, Simone Mosca, Alfred Kugler Umsatz (Gruppe): 182 Mio. Euro (2019) Ausbildungsquote: 10 Prozent Niederlassungen: 26 Geschäftsbereich: Umreifungs- & Transportsicherungssysteme Produktion/Jahr: 2380 Maschinen, 6920 Tonnen PP-Band und 4340 Tonnen PET-Band Webseite: www.mosca.de

Und wenn Sie nun einen Vergleich ziehen: Wie bewerten Sie die deutschen Maßnahmen im Vergleich zu denen in anderen Ländern?

Hierauf im Detail einzugehen, würde sicherlich den Rahmen sprengen, aber ich bin mir sicher, dass die Maßnahmen, die in Deutschland getroffen wurden, die besten waren, die man erwarten konnte …

Beim Thema Digitalisierung hängen wir hinterher. Welche Schritte gehen Sie da in Waldbrunn?

Wir haben dies so gut gelöst wie eben möglich. Die Ausstattung mit mobilen Endgeräten war größtenteils vorhanden bzw. konnte beschafft werden, sodass wir vielen Mitarbeitenden Homeoffice ermöglichen konnten. Als Unternehmen hängen wir nicht hinterher. Was wir aber immer wieder merken ist, dass die Infrastruktur, speziell bei uns im ländlichen Raum, noch Potenzial bietet, ich sage nur Breitbandausbau, durchgängiger Mobilfunk usw.

Erst kürzlich wurde Mosca als nachhaltigster Maschinenbauer Deutschlands ausgezeichnet. Was tun Sie in diesem Bereich?

Sehr viel. Wir betrachten das Thema ganzheitlich auf allen Ebenen: Von der umweltfreundlichen Produktion und unserer "grünen" Produktionsumgebung, über unsere Produkte mit nachhaltiger und langlebiger Technologie bis hin zu unseren Kunden und deren End-of-Line-Prozessen.

Mitarbeitern wie Markus Haas ermöglichen Sie es, auch im Ehrenamt aktiv zu sein, spenden regelmäßig für wohltätige Zwecke. Wie wichtig ist Ihnen der soziale Gedanke im Unternehmen?

Der soziale Gedanke ist fester Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie bei Mosca. Wir setzen uns regional für verschiedenste Projekte ein, hier auch jedes Jahr mit unserem Projektwettbewerb. Unsere Tochtergesellschaften weltweit engagieren sich ebenfalls in der jeweiligen Region. In den USA zum Beispiel fand eine große Spendenaktion für Brandon’s Forever Home in Hazelton statt. Für die lokale Wohltätigkeitsorganisation, die Pflegekindern und Familien hilft, konnte unsere Tochtergesellschaft EAM-Mosca mehr als 8500 Dollar sammeln.

Wo soll Mosca in zehn Jahren stehen?

Unserer Vision unter dem Namen "Mosca 2025 – Die weltweit effektivsten und nachhaltigsten Lösungen für ein schützendes und sicherndes Produkthandling" verfolgen wir konsequent weiter. In zehn Jahren möchten wir unseren Technologievorsprung weiter ausgebaut haben und uns als Weltmarktführer in unseren Kernmärkten weiter etablieren.