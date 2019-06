Mosbach/Elztal-Neckarburken. (schat) Viele Pendler werden aufatmen, die Anwohner vor Ort erst recht: Ab 17 Uhr soll am morgigen Mittwoch die Sperrung der Bundesstraße B27 in der Ortsdurchfahrt von Neckarburken freigegeben werden. Dies teilte ein Pressesprecher des Regierungspräsidiums am Dienstagnachmittag auf Nachfrage der RNZ mit.

Einige Restarbeiten seien im Elztaler Ortsteil zwar noch zu erledigen (etwa in der Mörikestraße), die Durchfahrt aber ab Mittwochabend möglich. Die Straßensanierung hatte sich verzögert, der Fertigstellungstermin war von Mitte Mai auf 7. Juni verschoben worden. Nun hat man offenbar ein wenig aufgeholt, ab heute ist die B 27 wieder durchgängig befahrbar.