Von Ursula Brinkmann

Mosbach/Kayanga. "Mehr Engagement für Afrika" forderte Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller 2018 und meinte damit die deutsche Wirtschaft. Das ist ziemlich allgemein und Afrika groß. Rainer Neumann aus Mosbach engagiert sich und das bereits zum dritten Mal in Folge. Anfang Februar ist er für vier Wochen nach Tansania gereist, in das 5000-Einwohner-Städtchen Kayanga, 120 Kilometer vom westlichen Rand des großen Viktoriasees entfernt. Er tut das als Beauftragter des SES, des Senioren Experten Service.

Der SES ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Seit 1983 stellt die Vereinigung Expertenwissen in den Dienst der nachhaltigen Entwicklung und hilft anderen, ihr Leben aus eigener Kraft besser zu gestalten. "Alle SES-Einsätze folgen dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe", sagt der ehemalige Gewerbeschullehrern Neumann, der gerade aus Afrika zurückgekehrt ist.

"Im Bezirk Kayanga wird Chiasamen angebaut", beschreibt seine ehrenamtliche Tätigkeit. "1000 Bauernfamilien in den Dörfern des Kreises sind Mitglieder der Nichtregierungsorganisation ‚Huderes‘, die das landwirtschaftliche Produkt zum Festpreis kauft und in die Europäische Union vermarktet." 2019 lautete Neumanns Aufgabe, die angefangenen Geschäfts- und Fundraising-Strategien weiter zu entwickeln und zu optimieren.

In "seinem" kleinen Büro in der Kreisstadt Kayanga stellt er Anträge, füllt Formulare aus, um Fördermittel bei (deutschen) Stiftungen zu erhalten. Eine davon ist Erbacher in Kleinheubach am Main. Der SES ist ebenfalls eine Stiftung (der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit). Neumann erarbeitet außerdem Businesspläne für Farmer, die einen Kredit haben möchten, oder fahndet im Internet nach einem Bauplan für einen Energie sparenden Kocher.

Doch nicht nur um Chiasamen geht es, denn mit dem Mist von Ziegen können beispielsweise die Felder gedüngt werden. Da knüpft man an das "Give-a-goat"-Projekt an, das im benachbarten Uganda Mikrokredite an Frauen und Ziegen an Familien vergibt. Nachhaltige Energieerzeugung und Wassermanagement sind weitere Bereiche, in den das Wissen, Können und Engagement von Neumann und anderen Seniorexperten gefragt ist.

Im Büro in Kayanga arbeitet er mit elf Afrikanern zusammen, knüpft aber auch Kontakte zu anderen Hilfs-, Nachbarschafts- und Nichtregierungsorganisationen. "Meine weiße Hautfarbe ist da von Vorteil, denn als Mzungu, als Weißer gilt man als unbestechlich." Sie beschere ihm aber auch den Status eines Zootieres, das angestarrt wird, weil Weiße hier selten anzutreffen sind.

Rainer Neumann versorgt sich selber, kauft im kaum zu durchschauenden Gewirr der Gassen und Marktstände Gemüse, Obst und Fleisch. "Aus allen Ecken ruft es: ‚Karibu‘ - willkommen, kauf was bei mir!" Was ihn besonders beeindruckt: 1994 flüchteten Tausende während des Bürgerkriegs in Ruanda auch in diese Region. "Das bürdeten den Menschen große Versorgungs- und Umweltlasten auf." In den letzten Jahren seien Flüchtlinge aus Burundi dazugekommen. Doch es sei erstaunlich, wie gelassen die Menschen vor Ort mit diesen Herausforderungen umgehen. "Trotz der eigenen armseligen Verhältnisse", an denen Neumann wieder einmal ein wenig zu ändern versucht.