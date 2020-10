Mehr Wertschätzung für die eigenen Leistungen fordern die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ein – an einer Kundgebung in Gundelsheim beteiligten sich gestern rund 200 Streikende. Foto: Anton Zuber

Mosbach/Gundelsheim. (schat) "Wir haben in der Krise vieles am Laufen gehalten, dafür wollen wir eben nicht nur Applaus", stellte Katharina Kaupp, Bezirksgeschäftsführerin von "ver.di" Heilbronn-Neckar-Franken, gestern in Gundelsheim (noch einmal) klar. Rund 200 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes waren schon am frühen Morgen in der Deutschordensstadt zusammengekommen, um ihren Forderungen nach besserer Entlohnung Nachdruck zu verleihen. Bereits in der vergangenen Wochen war es zu Streiks gekommen, die sich aber vor allem auf die Zentren der Metropolregion Rhein-Neckar konzentriert hatten.

Zur Erinnerung: Die Gewerkschaft "ver.di" fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Bezahlung von Azubis und Praktikant(inn)en soll parallel um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Erwartet wird weiter die Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit, zudem soll in den Tarifverhandlungen das Thema der Entlastung der Beschäftigten behandelt werden.

Von Arbeitgeberseite sehen die Gewerkschafter aber weder Entgegenkommen noch Bewegung. Die Konsequenz sind Warnstreiks, wie nun gestern auch in Gundelsheim. Dort hatte man sich am Busbahnhof getroffen und war dann gemeinsam und lautstark Richtung Altstadt gezogen, wo sich die Streikenden vor dem Rathaus zur eigentlichen Kundgebung einfanden. Ihre Arbeit legten dafür unter anderem auch Mitarbeiter der Stadt Mosbach, des Landratsamts des Neckar-Odenwald-Kreises, der Stadt Gundelsheim und des Wasser- und Schifffahrtsamts Heidelberg vorübergehend nieder.

So ruhte den gesamten Montag über der Betrieb im Bauhof Mosbach und auch an der Schleuse in Gundelsheim. Für die Schifffahrt auf dem Neckar war also an dieser Stelle Schluss, erst ab Mitternacht wurde wieder geschleust. Jeweils sechs Berg- bzw. Talfahrer mussten auf dem Neckar eine Zwangspause ein- und ihre Frachtschiffe vorübergehend anlegen. "Für die Wasserführung hatten wir einen Notdienst eingerichtet", erklärte Dr. Johanna Reek, Pressesprecherin des Wasser- und Schifffahrtsamtes, auf Nachfrage. Im Falle von Wasserstandsveränderungen sei ein Eingreifen also jederzeit gewährleistet gewesen.

Laut Auskunft von ver.di folgten zudem zahlreiche Erzieherinnen aus Gundelsheim dem Streikaufruf, alle fünf städtischen Kindergärten blieben geschlossen, auch Teile der Verwaltung (wie etwa der Bauhof) legten ihre Arbeit nieder. Auch ein Gutteil der Mitarbeiter des Bauhofs in Mosbach nahm an der Kundgebung teil, die Mitarbeiterinnen des einzigen Mosbacher Kindergartens in städtischer Trägerschaft beteiligten sich hingegen nicht, der Betreuungsbetrieb lief ohne Einschränkungen.

Auch bei den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach hatte der Streik keine Auswirkungen auf den Betrieb. Von den Mitarbeitern, die gestern Dienst hatten, beteiligte sich laut Auskunft des Landratsamts keine(r) an der Kundgebung in Gundelsheim.