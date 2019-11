Mosbach. (schat/kft) Die Vorbereitungen laufen, die Schüler recherchieren, die Spannung steigt: Das 13. Mosbacher WirtschaftsForum, zu dem am 8. November in die Aula der Ludwig-Erhard-Schule (LES) eingeladen wird, verspricht eine inhaltsschwere Veranstaltung zu werden - bei der die maßgeblich involvierten LES-Schüler mit ihrer eigenen Sicht-, Präsentations- und Herangehensweise für Leichtigkeit im Informationsfluss und -austausch sorgen wollen. Die Fragestellung, mit dem sich unter Moderation von RNZ-Politikredakteur Sören Sgries der Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, auseinandersetzen soll, ist klar formuliert: "Schönes, armes Hinterland: Künftig komplett Sonnenseite?"

Auseinandersetzen will man sich dabei mit all den Nöten und Problemen, die Regionen in Deutschland plagen, die (noch) nicht auf der genannten Sonnenseite stehen: Ärztemangel, löchrige Handynetze, holprige Straßen, aussterbende Dörfer, Krankenhäuser in Schwierigkeiten, Zwergschulen und so weiter. Und für Investitionen in die Infrastruktur ist zu wenig oder im Zweifel überhaupt kein Geld da. Viele Regionen in Deutschland sind oder fühlen sich abgehängt ...

Gelitten wird nicht nur im Osten Deutschlands, mitunter eben auch im früheren Westen. Auch hier gibt es neben boomenden Städten und Kreisen nicht wenige Gegenden, wo es an Vielem mangelt, was das Leben in allen Phasen wirklich lebenswert macht.

Gegen diese Entwicklung will die Bundesregierung bis 2030 mit "zweistelligen" Milliardenbeträgen angehen. Guter Plan eigentlich, nur noch wenig konkretisiert. Ist die Hoffnung auf "endlich gleichwertige Lebensverhältnisse überall" realistisch? Und was tut eigentlich das Land für seine "Problemregionen", zu denen leider auch der Neckar-Odenwald-Kreis gehört? Fragen über Fragen, die beim 13. Mosbacher WirtschaftsForum aufgearbeitet werden sollen.

Wer bei der "Aufarbeitung" dabei sein will, ist am 8. November ab 19 Uhr in die LES-Aula eingeladen. Der Eintritt ist natürlich frei.