Mosbach. (schat/stm) Das Beste kommt zum Schluss, das ist hinlänglich bekannt und hat ja – mit Blick auf den Mosbacher Sommer – auch schon eine gewisse Tradition. Auch wenn der abend- und nachtfüllende Zug durch die Kneipen in der Stadt pandemiebedingt diesmal nicht möglich ist, bildet die "Kneipen KultTour" auch beim Sommer des Jahrgangs 2021 den (hoffentlich krönenden) Abschluss der Veranstaltungsreihe. Die hat trotz krankheitsbedingter Comedy-Ausfälle seit Mitte Juli viel Freude und gute Unterhaltung in Mosbach geboten, jetzt biegt sie mit den Ferien auf die Zielgerade ein.

So feiert man am kommenden Samstag, 11. September, gemeinsam mit "Best of Mosbacher Kneipen KultTour" ein musikalisches Finale. Und zwar dort, wo der Mosbacher Sommer begonnen und zum überwiegenden Teil auch gespielt hat: im Großen Elzpark. Im Vorfeld konnten die Fans im Rahmen einer digitalen Abstimmung ihre Lieblingsbands aus 19 Jahren Mosbacher Kneipen KultTour wählen. Die Gewinner werden nun zum Abschluss des Mosbacher Sommers auf der Open-Air-Bühne stehen.

Apropos Open: Den Opener machen "The Krusty Moors" aus Karlsruhe. Die Männer rund um den Iren Paul "Scruffy" Burke spielen eine Gute-Laune-Mischung aus traditionellen Folksongs aus Irland, England, Schottland und Amerika. Authentischer Gesang, Mandoline, Banjo und Flöte, treibende Drums und ein grooviger Bass sollen einmal mehr die Garanten für eine perfekte Folk-Rock-Party werden.

Mosbacher Lokalmatadore: Rock, Beat und Rhythm & Blues gibt es von den "The Bautzy’s". Foto: Torsten Krebs/zg

Danach kommen Lokalmatadore – und mit ihnen die Fans von Rock, Beat und Rhythm & Blues auf ihre Kosten. Denn auch "The Bautzy’s" aus Mosbach konnten in der Abstimmung schwer punkten. Sie bringen die Musik der wilden 1960er-Jahre, die 1970er mit Woodstock- und Flower-Power-Flair und auch die 1980er mit legendären Songs auf die Bühne. Illustre Namen wie die Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, Chuck Berry, Eric Clapton, Deep Purple oder Joe Cocker stehen bei ihnen auch diesmal garantiert auf der wohlsortierten Konzert-Playlist.

Beste handgemachte Musik mit Posaune, Trompete und Saxofon bieten F.A.T.-X. Foto: zg

Zum Abschluss heißt es, für alle, die dann noch können: "F.A.T.-X" rockt! Seit annähernd zwei Jahrzehnten ist die Band eine Ausnahmeerscheinung in der regionalen Musikszene. Beste handgemachte Musik und der Einsatz von Posaune, Trompete und Saxofon sind das Markenzeichen der acht Musiker.

Mit ihrem rockigen Sound zeigen sie ihr musikalisches Können, vermitteln einfach einen Riesenspaß an der Musik. Bekannte Pophits aus den 80er-, 90er- und den sogenannten 00er-Jahren werden individuell interpretiert, dazu serviert man Rockhits von den Ärzten, den Toten Hosen, AC/DC, Rammstein oder auch mal von Iron Maiden. Gespielt werden immer nur die Songs, die den Bandmitglieder selbst gefallen – auch das zeichnet F.A.T.-X aus.

> Karten für "Best of Mosbacher Kneipen KultTour" am Samstag, 11. September, gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der RNZ und in der Tourist-Information Mosbach am Marktplatz sowie unter www.reservix.de (dort noch bis zum Veranstaltungsbeginn als print at home oder aufs Handy). Es wird keine Abendkasse geben, ein Ausweichort ist nicht geplant. Es gelten die aktuellen Coronaregeln sowie Maskenpflicht auf dem Veranstaltungsgelände. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.