Mosbach. Einen solch abgrundtiefen Blick auf das deutsche Nationalepos kann keine andere Inszenierung leisten: "Faust I als Humorbuch" ersten Ranges. Die Fliegende Volksbühne Frankfurt kommt am Freitag, 10. August, mit ihrem Kultstück in den Hospitalhof. Der Mosbacher Sommer macht es möglich. Beginn ist um 20 Uhr.

Goethe selbst hat im Text verankert, dass nur zwei Darsteller vorgesehen sind. Auf der Bühne daher: Michael Quast, der Meister der multiplen Rollengestaltung, zuständig für Personal und Geräuschkulisse (allein im Osterspaziergang sind das 19 Rollen), und Philipp Mosetter, der Meister der Fußnote, zuständig für Subtext und Bühnenbild.

Faust I ist das Schlachtfeld für den Kampf zwischen Herrn Quast (der immer strebend sich bemüht) und Herrn Mosetter (dem Geist, der stets verneint) unter Hinzuziehung der Psychoanalyse, der Quantentheorie und der Kunst, Papierflieger zu falten.

Seit ihrer Gründung im November 2008 beschäftigt sich die Fliegende Volksbühne Frankfurt Rhein-Main mit der Frankfurter beziehungsweise südhessischen Spielart einer Volkstheatertradition, wie sie im deutschsprachigen Raum nur in zwei weiteren Regionen vorgefunden wird: in Wien und in Berlin.

Hierbei wird Wert gelegt auf einen kritischen und auf unsere heutigen Verhältnisse bezogenen Umgang mit Stoffen und literarischen Vorlagen und auf eine offensive Komik in der Darbietung, was der Tradition des Volkstheaters entspricht und diese weiterentwickelt.

Dabei stehen immer das Stück und die Schauspieler im Vordergrund. Die Fliegende Volksbühne Frankfurt Rhein-Main ist ein gemeinnütziger Verein.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Alten Mälzerei statt.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Tourist-Information am Marktplatz unter Telefon 06261/91880 und an der Abendkasse.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.fliegendevolksbuehne.de/programm