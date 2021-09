Von Peter Lahr

Mosbach. Kultig geht auch mal ohne Kneipe und ohne Tour: Das Konzept der "Kneipen-KultTour", die traditionell den Mosbacher Sommer entspannt beendet, wurde durch Corona zwar stark tangiert. Doch mit der Entscheidung, das Ganze zu bündeln und drei Bands im Großen Elzpark auftreten zu lassen, machten die Organisatorinnen um die scheidende Kulturamtsleiterin Christine Funk eigentlich alles richtig. Denn am Ende einer Fan-Abstimmung rockten drei äußerst unterschiedliche Bands die Open-Air-Bühne, brachten ebenso diverse Genres zu Gehör – und lieferten so ein stimmiges Finale.

Für folkige Pub-Gefühle sorgten "The Krusty Moors" aus Karlsruhe. Eine Zeitreise durch die 1960er-Jahre – plus minus – unternahmen "The Bautzy’s" aus Mosbach. Rockig-ravige Sportfestgefühle zauberte "Fat-X" aus Waldmühlbach. Entsprechend der Fangemeinden und ihrer unterschiedlichen Ausgehzeiten füllte sich das Gelände bis zum späten Abend sichtlich. Mit 400 Zuhörern war das Konzert am Ende gar ausverkauft.

"Wir lernten im Wildparkstadion Karlsruhe einen Song, der nicht so wild ist", sagte Paul "Scruffy" Burke den ersten Song des Abends augenzwinkernd an. Der waschechte Ire, der nicht nur singt, sondern auch noch einen Irish Pub betreibt, ließ das "Badner-Lied" in folkiger Manier anklingen, das aber bald zu "Don’t Worry" abbog. Die sechsköpfige Folkformation shuffelte vom Fleck weg los und begeisterte die Freunde der grünen Insel mit handgemachten Traditionals und selbsterdachten Songs. Sieben Alben sorgten für reichlich Ausgangsmaterial. Von sanften Balladen bis zu heißen Tanztunes reichte die Palette. Glanzlichter setzten Danny Stöckel an der Fiddle und Stephan an Flöten und Mundharmonika. "Weiß jemand etwas über Molly Malone?", testete der Sänger die Vorkenntnisse der Zuhörer, bevor er "Dublin’s Fair City" besang.

"Dublin ist schön, Deutschland ist schön und hier ist es heute sehr schön", sprach Scruffy wohl allen Anwesenden aus der Seele. "Hold Me Now", auch bekannt als "Diemen’s Land" von U2 widmete die Band Christine Funk: "Als sie das Lied zum ersten Mal im Brauhaus gehört hat, fand sie es sehr schön", erinnerte der Ire an vergangene "Kneipen KultTouren". Ob gälische Mädels oder ein Liebeslied für ein Pferd, nichts war den Musikern fremd. Zum Abschiedschorus sang das Publikum feste mit: "Hope, we’ll meet again".

"Ich bin froh, dass die letzte Veranstaltung des Mosbacher Sommers ausverkauft ist", erklärte Christine Funk, befragt nach ihren persönlichen Gefühlen bei ihrer letzten großen Veranstaltung (ein ausführliches Interview zum Ende ihrer Amtszeit folgt noch in der RNZ). Ob der großen Unsicherheit, die man dieses Pandemiejahr ohne Ausweichmöglichkeiten für Regentage gehabt habe, zeigte sich Funk aber erleichtert darüber, dass die Veranstaltungsreihe nun "rum" sei.

"Dank" sagte auch Kerny, Sänger der Mosbacher Kultband "The Bautzy’s", dem Orgateam der Stadt und allen "Helferlein" vor und hinter der Bühne. Bereits der Opener "Keep On Running" bot knallende Beats und dröhnende Vocals. "Was wären die Bautzy’s ohne die Stones? Was wären die Stones ohne die Bautzy’s?", gab der Sänger auch mal ein musikalisches Umkehr-Rätsel mit auf den Weg, während die musikalische Zeitreise durch die Frühzeit des Rock’n and Roll schnurstracks weiterging. Der Aufforderung "Let’s Twist Again" konnten sich nur wenige entziehen. Der Abschlusssong erinnerte an Joe Cocker, der vor zehn Jahren selbst noch beim "Sommer" den Elzpark gerockt hatte.

Mit "Fat-X" erfolgte ein Generationswechsel. "Ich bin 1997 geboren, da war eine ganz bestimmte Musik populär", erläuterte Sänger Marcel Mader die Zeitschiene der "fetten" Setliste. Es wurde noch einen Kick lauter und rockiger. Zudem motzte ein mitunter dreiteiliger Bläsersatz manchen Song kräftig auf. So gelang etwa eine erfreulich kernige Interpretation des Aha-Schmachtfetzens "Take On Me". "Geile Party machen", brachte es ein Fan auf den Punkt und stürzte sich ins Tanzgetümmel vor der Bühne. Auch den Jungs von "Fat-X" war anzumerken, wie sehr sie es genossen, "seit zwei Jahren das erste Konzert" zu schaukeln.