Mosbach. Das klingt doch mal erfrischend anders: La Signora aus dem Ruhrpott kommt, schräg, schrill, fertig. Am Dienstag, 28. August lädt Carmela de Feo alias "La Signora" zum Musikkabarettabend im Rahmen des Mosbacher Sommers um 20 Uhr in den Hospitalhof ein. Die temperamentvolle Ruhrpott-Schnauze sorgt mit ihrem Programm "Die Schablone, in der ich wohne" für ordentlich Stimmung und einen unvergesslichen Abend. La Signora ist nicht von dieser Welt, sondern eine Außeritalienische: schräg wie der schiefe Turm von Pisa, farbenfroh wie die Sixtinische Kapelle, fertig wie das Colosseum - so wird La Signora.

Der Nachtspeicher aus dem Süden ist wieder auf Tour - gefangen in der Endlosschleife der guten Laune stellt La Signora sich während jeder Show die gleiche Frage: Kommt jetzt der Durchbruch oder ist es nur der Blinddarm? Mit der Grazie neapolitanischer Eseltreiber macht sich La Signora auf, die Welt zu retten. Oder zumindest sich selbst. La Signora, die Callas des Akkordeons, verspricht einen Abend, an dem Herzen gebrochen, Seelen verkauft und Gefühle täuschend echt imitiert werden.

Man muss sich in dem Wettlauf der Witzgestalten schon was einfallen lassen, um sich von der Masse abzuheben, findet de Feo. Und optisch gelingt ihr schon mal hervorragend: Mit schwarzem Haarhäubchen und biederem Fräulein-Rottenmeier-Gouvernanten-Graufrack hat sie schon mal 1a-Wiedererkennungswert. Und auch was die Instrumentenwahl betrifft, ist die Akkordeonistin auffallend konkurrenzfrei. Und wenn die "Schwarze Witwe der Volksbelustigung" verkündet "Man nennt mich La Signora und ich bin eine Frau", ist eigentlich alles gesagt. Aber noch längst nicht gesungen. Ob Pinks "Rock Star" oder Whams "Wake me up before you go-go", mit eingedeutschten Texten macht sie mal gleich klar, wer hier die "RuhrGebieterin" ist. Und die kniebestrumpften Beine fangen nicht nur hemmungslos an zu steppen, sondern gehen gnadenlos auch dahin, wo es wehtut: Ins Publikum. Das könnte echt lustig werden...

Info: Karten für La Signora "Die Schablone in der ich wohne" am 28. August gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der RNZ im Gartenweg.