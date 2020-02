Von Peter Lahr

Mosbach. Der Himmel über Mosbach war am Samstagvormittag nicht nur strahlend blau. Er hing auch voller bunter Karamellen. Musikalisch unterstützt von der Stadtkapelle und den Binemer Schnoogebadschern, gelang es der Stadtmauergarde der Kolpingfamilie mit ihrer imposanten Kanone im Nu, das altehrwürdige Rathaus beben zu lassen.

Folgerichtig hatte die vereinigte Narrenschaft ein leichtes Spiel mit der Obrigkeit, die schnell einsah, dass jeder Widerstand zwecklos war. Drei komplexe Aufgaben sorgten für viel Heiterkeit bei den Zuschauern, unter denen sogar ein leibhaftiger Wolf mitmischte. Von süßen Früchten auf vier Beinen, wilden Wikingern und tanzenden Gartenzwergen ganz zu schweigen.

Rathaussturm in Mosbach 2020 - Die Fotogalerie







































Die Garden der KG Neckario Neckarelz ließen die Süßigkeiten nur so von der Freitreppe prasseln. Sonnenschein sorgte für eine Extraportion gute Laune bei den Narren. Neck und die Nixen konnten aus dem Vollen schöpfen, und so ging Oberpirat Michael Keilbach schnell ins Netz. Bereitwillig rückte er den großen Schlüssel raus. Das leere Stadtsäckel im wiederverwendbaren Papierbeutel interessierte aber niemanden. Landrat Dr. Achim Brötel war zwar in voller Hudelbätz-Montur erschienen, doch das konnte ihn nicht vor den anstehenden Prüfungen bewahren. Stadtrat Frank Heuß ließ als Comicheld Hulk die stahlharten Muskeln spielen, doch bald sah er sich mit der Herausforderung konfrontiert, den Bürgermeister in die stabile Seitenlage manövrieren zu müssen.

Zunächst prüften Martin Husfeldt von der KG Neckario sowie Achim Schick und Erich Markowitsch vom Mosbacher Narrendutzend St. Cäcilia, ob die Mosbacher Obrigkeit überhaupt förderungswürdig wäre. "Spaß und Spiel fürs Volk" kamen somit nicht zu kurz. Wählerisch zeigte sich Kreisrätin Gabriele Teichmann beim Thema "Wiederbelebung". Sie hätte sich lieber den Hudelbätz zur Brust genommen als den blanken Piraten.

Immerhin gelang es dem Bürgermeister und dem Landrat, mit vereinten Kräften und einem "Tragebrettl", einen Schwangerentransport ins ferne Buchen zu simulieren. Wäre der Kreißsaal doch nur in Mosbach geblieben… Nur wenige Meter konnte sich Stadträtin Michaela Arnold auf Wolken gebettet fühlen, dann war die Reise auch schon vorbei.

Glücklicherweise, denn merkwürdige Symptome zwangen zu einschneidenden Maßnahmen. Glücklicherweise gab es Corona nur in Form von mexikanischem Bier. Und das mundete Hulk und dem Piraten auch ohne Limette. Eine Art Henkersmahlzeit für die beiden. Denn schnurstracks ging es in die Quarantäne der Marke Holzklasse. Was den Hudelbätz als Zuständigen für alle Katastrophen im Kreis auf den Plan rief. Erst musste er den sauren Gummibärchenschlüssel schlucken, dann den Hubwagen aufpumpen und in Richtung Buchen bugsieren.

"Das Klinik-Defizit trieb dem Landrat den Schweiß auf die Stirn, er träumte lange von schwarzen Zahlen in seinem Hirn", reimten darauf Ober-Kiwwelschisser Alexander Rechner und Thilo Erbacher . Ganz nach dem Motto: "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen" nahm das verwegene Duo das letzte Jahr Lokalpolitik gehörig auf die Hörner. Von den Haushaltslöchern in der Fußgängerzone bis zum Gastro-Zoff um die Alte Mälzerei reichten die gereimten Leviten. Doch dann stimmte die Stadtkapelle "Horig is der Louis" an, und die Schnogebadscher reisten direkt in den "Sternenhimmel". Oder mit anderen Worten: "Kiwwele, Kiwwele! Hoi! Hoi! Hoi!" Die fünfte Jahreszeit ist nun auch in Mosbach angekommen. A-hoi!