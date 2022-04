Mosbach. (cao) Ausgetauscht wurden am Montag die beschädigten Schindeln an der Spitze des Mosbacher Rathausturms. Handwerklich sei es eine kleine Maßnahme gewesen, sagt Julia Knapp, "für die wir aber das große Besteck auspacken mussten", wie die Abteilungsleiterin Hochbau erklärt. Viele Blicke zog der Kranwagen am Fuße des Turms auf sich. Passanten blieben stehen, um den beiden Dachdeckern der Firma AWA zuzusehen. In einem kleinen Korb hingen sie in 34 Metern Höhe direkt neben der Turmspitze, um die Schäden des tierischen Liebesspiels zu beseitigen. Ende März hatten Nilgänse ihre Balzkämpfe auf dem 1558 errichteten Gebäude ausgetragen – so wild, dass einige Schindeln herabgefallen waren.

"Sie haben nicht im Turm gebrütet", sagt Knapp, "sie hatten einfach nur ihren Spaß auf dem Dach". Zuerst habe man überlegt, die Handwerker hochklettern zu lassen, was man bei den niedrigen Temperaturen aber wieder verworfen habe. Fast wäre auch der angeforderte Kran zu klein gewesen, "der Wagen musste noch mal umparken und direkt ans Gebäude fahren, sonst hätte die Länge des Auslegers nicht gereicht", berichtete Rathaus-Hausmeister Enrico Kadner. Am Nachmittag war die Reparatur erledigt, die Absperrung soll zeitnah abgebaut werden.