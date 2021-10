Von Peter Lahr

Mosbach. Das deutsche Wort Kürbis stammt vom lateinischen "Corbis", was "Korb" bedeutet. Doch wer beim Mosbacher Markterlebnis am Samstag einen "gelben Zentner" erwarb, dem reichte auch kein Korb mehr zum nach Hause Tragen. Ansonsten ging es beim Kürbismarkt eher praktisch dimensioniert zu. Denn die meisten Anbieter berichteten übereinstimmend, dass dieses Jahr besonders die Zierkürbisse reichlich angesetzt haben. Daneben griffen die Hobbyköche auch gerne zum Hokkaido, der nicht nur über eine komfortable Küchengröße verfügt, sondern auch noch größtenteils mit Schale verwendet werden kann. Sehr gefragt waren dieses Jahr auch neue Rezeptideen zum Nachkochen.

Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen brummte es bald zwischen Markt- und Kirchplatz. "Wir sind zufrieden mit dem, was ist", kommentierte Uta Gallion aus Aglasterhausen die diesjährige Ernte. Die Gartenenthusiastin testet zahlreiche Kürbisrezepte, die ihr in Büchern oder im weltweiten Netz begegnen. Dieses Jahr kombinierte sie gerne Kürbisse mit Aprikosen zu einem Brotaufstrich. Die ostfriesische Variante sei allerdings nicht für Kinder geeignet, denn da baden die Rosinen zunächst in Hochprozentigem.

Vor allem an Kinder richtete sich dagegen das Angebot von Amelie Silberzahn: "Wir zeichnen mit den Kindern Umrissformen von Augen, Brauen und Mündern auf die Kürbisse, zum Schnitzen zu Hause." Fröhliche Wimpern und ein klassischer Zackenmund waren besonders gefragt. Halloween steht eben fast schon vor der Tür. Wegen der aktuellen Corona-Vorschriften, erklärte Citymanagerin Cornelia Schulz, sei es nicht erlaubt, Kinder vor Ort schnitzen zu lassen. Dann würde die Veranstaltung als Event gelten, und man müsse die 3G-Regel befolgen, was auf dem großen Marktareal nicht möglich sei. Wäre man aber auf einen kleineren Platz mit kontrollierbarem Zugang umgezogen, hätte wiederum die Gastronomie das Nachsehen gehabt.

Und gerade die kulinarischen Angebote gingen weg wie die bekannten warmen Semmeln. So hatte Steffen Diemer vom Bergfelder Hofladen buchstäblich alle Hände voll zu tun. Während die Halloween-Kürbisse bei seiner Markt-Premiere eher nebenher liefen, war das Grillgut heiß begehrt. Am Stand des ehemaligen Arbeitskreises Asyl sorgten Menschen aus Afrika und dem Irak für internationale Geschmackserlebnisse. "Schmeckt sehr süß, lecker, fruchtig", lautete die begeisterte Reaktion auf den ersten Biss in die Kürbisschnecke. Ob Pankeet, Domoda oder Falafel – "in jedem Gericht steckt irgendwo Kürbis drin", erläuterte Elisabeth Laade. Ihr Favorit sei allerdings ein Getränk: "Wonjo – ich liebe schon den Klang des Wortes." Hibiskustee mit Pfefferminze aus dem Schulgarten der Müller-Guttenbrunn-Schule, dazu Rohrzucker, und schon ist das beliebte Getränk aus Gambia bereit.

"In liebevoller Nachtarbeit" hat Ilona Weiß mit der Familie in Unterkessach weißliche Zierkürbisse mit grafischen Mustern verziert. Andere Botschaften hat die Kürbisbegeisterte auf Hokkaido-Kürbisse geschrieben. "Wir freuen uns total, hier sein zu können", unterstrich Weiß. Der Mosbacher Kürbismarkt bilde dieses Jahr ihren einzigen Marktauftritt. Toll sei auch, dass man wieder am Stammplatz stehe. Da kämen viele alte Bekannte vorbei. Dass unter den Dutzenden offerierten Sorten viele Zierkürbisse dabei waren, liege schlicht an der Erntesituation. Fest im Angebot waren auch wieder die Kürbiswaffeln – schon längst kein Geheimtipp mehr.

"Schmeckt ja sensationell", erklärte ein Gast am Stand der Mona-Lisa-Gruppe, weshalb die 30 Liter Kürbissuppe aus dem Klostergarten so schnell unter das Marktvolk kam. "Gut, dass ihr wieder da seid", wurde nebenan Kurt Schulz mit seinen Mitstreitern des Öfteren begrüßt. "Wir leben wie vor 100 Jahren", kommentierte er sein Tun. Mit einem überdimensionalen Hobel bearbeitete Schulz Krautköpfe, denen er zuvor mit einem nicht minder beeindruckenden Strunkmesser den harten Kern entfernt hatte. Bis Weihnachten sei das Kraut in den Ständern dann "reif". Für Krautsalat eigneten sich aber auch die frischgehobelten Stücke. "Man hatte keine Probleme mit dem Strom, weil man alles von Hand machte", machte sich der Geschichtsforscher seinen eigenen Reim auf die temporären Stromausfälle beim Markt.

Ausfallen soll der Kunsthandwerkermarkt im November nach Möglichkeit nicht, so Cornelia Schulz über das nächste geplante Markterlebnis. Allerdings hänge es von der bis dahin gültigen Coronaverordnung ab, ob und wenn ja, in welcher Form auch der Mittelaltermarkt stattfinden könne.