Rund gehts beim "Breakdance", bei dem vor dem Start noch mal durchgewischt wurde, oder in den zahlreichen weiteren Fahrgeschäften. Muss nur noch der Himmel so blau bleiben wie beim Fototermin am Freitagmorgen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. "Alles klar, alles läuft, dreimal schon nass geworden heute, aber sonst alles gut" - Ingbert Reimund ist keiner, der sich von "e bissle" Regen die Laune verderben lässt. Seit viereinhalb Jahrzehnten sorgt der Sinsheimer in Mosbach dafür, dass es beim Frühlingsfest ordentlich und unterhaltsam rund geht. Mit bemerkenswerter Gelassenheit managt Reimund die Schar der Marktbeschicker und deren Anliegen, nicht ohne beim Rundgang über die erwachende Festmeile den Blick für Ordnung und Sicherheit zu verlieren. Seit Anfang der Woche ist der 70-Jährige dauerpräsent in der Altstadt, beim offiziellen Fassanstich am Freitagabend durfte er dann ein wenig durchschnaufen: Die Hausaufgaben für das 46. Frühlingsfest waren gemacht.

Dass die genau kontrolliert werden, verdeutlichte die gemeinsame Vor-Eröffnungs-Tour durch die Straßen und Gassen der Stadt. Mit Reimund und kritischem Blick unterwegs waren dabei auch Ordnungsamtsleiter Joachim Weis und Feuerwehrkommandant Detlev Ackermann. Die verteilten nicht nur die nummerierten Platzkarten, die im Notfall eine schnelle Ortung erleichtern sollen, sondern auch den ein oder anderen Hinweis, wie die Stände oder Fahrgeschäfte platziert oder gesichert werden müssen. Sofern ihnen Ingbert Reimund nicht zuvorkam: "Das muss sauber verlegt werden", ging da die klare Anweisung an einen Standbetreiber, der sich gerade im Gartenweg einrichtete und die Verkabelung eher suboptimal ausgeführt hatte. Ein paar Schritte weiter war es dann der ganze Stand, der aus Sicherheitsgründen einen halben Meter zurückrücken musste. Damit es zügig geht, hilft der Marktchef eigenhändig mit, bis die für Rettungsdienst und Feuerwehr mindestens notwendigen 3,50 Meter Durchfahrtsbreite erreicht sind.

Rund 90 Prozent derjenigen, die beim Frühlingsfest für die Unterhaltung, Genuss und besondere Angebote und Erlebnisse sorgen, sind Stammbesetzung. "Solange sich die Standbetreiber ordentlich verhalten, dürfen sie gerne wiederkommen", führt Reimund schmunzelnd aus.

Unter den "Neuen" ist diesmal ein Fahrgeschäft, das gar nicht zu übersehen ist: 48 Meter in die Höhe drehen sich die Gondeln des "Grand Soleil"; das mächtige Riesenrad markiert das Eingangstor zum Fest der Feste in der Stadt. Erst vor zwei Jahren hat Tobias Göbel das Riesenrad angeschafft, das mit schierer Größe und geschlossenen Gondeln beeindruckt. "Jetzt traut sich schon der ein oder andere eher", beschreibt Göbel, was die geschlossene Version bewirkt, vom Wind- und Wetterschutz ganz abgesehen. Rund vier Millionen Euro hat der Wormser Unternehmer in das Grand Soleil investiert. Für die beengten Verhältnisse in Mosbach hat man es mit einer Sonderanfertigung der Treppe ausgestattet.

Die zwei Tage Aufbauzeit, die man am Riesenrad gebraucht hat, kann Stefan Traber locker unterbieten: Sein "American Trip" stand in knapp zwei Stunden: "Das ist High-Tech", so der Betreiber des besonders bei Jugendlichen beliebten Scheibenwischers. Nass "bis auf die Knochen" ist Traber beim Aufbau dennoch geworden. Er hofft wie Dagmar Spangerer von der "Süßen Hexe" auf ein Einsehen des Wettergotts für die Festtage, wobei sich die erfahrene Marktbeschickerin recht gelassen gibt: "So wie es kommt, kommt es eben." Auch wenn es nur ein bisschen frühlingshaft ist.

Das Wetter kann natürlich auch Holger Schwing als Vorsitzender der festveranstaltenden Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv nicht beeinflussen. Wohl aber die Organisation: "Wir sind alle bestens vorbereitet", so Schwing, der natürlich auch auf rege Resonanz auf den verkaufsoffenen Sonntag hofft. Und in den Fachgeschäften ist es ja auf jeden Fall trocken.