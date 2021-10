Von Peter Lahr

Mosbach. "Sie hat in Heidelberg und Siena Klassische Philologie, Alte Geschichte und Theologie studiert, ist Lehrerin und lebt mit ihrer Familie in Sinsheim. Sie gewann mit ,Der Tod des Henkers’ den Glauser-Preis als bester Debüt-Roman." So stellte Raimar Wiegand, Leiter der Mosbacher Mediathek, den Gast der 26. Mosbacher Buchwochen vor: Laura Noll. Sie ist in Eberbach aufs Gymnasium gegangen und jetzt Lehrerin in Eppingen sowie Autorin. Auch wenn die Resonanz auf die Lesung noch Luft nach oben hatte – die Zuhörer erlebten einen Abend, der Spannung erlebbar machte, aber auch die Abgründe menschlichen Handelns thematisierte.

Das liegt am Zeithorizont des ersten Romans von Laura Noll. Denn dieser spielt im Mai 1942 in dem von Nazi-Deutschland besetzten Prag. Ein Anschlag auf Reinhard Heydrichs Mercedes endet für die "Bestie von Prag" tödlich. Auf die Suche nach den Hintergründen begibt sich Laura Noll mithilfe des Gestapo-Kommissars Heinz Pannwitz. Dabei handelt es sich um den historisch verbürgten Fahnder. Wie überhaupt sämtliche Fakten dieser Fiktion "nicht widerlegbar" seien.

Obwohl die Geschichte mit tragischen Elementen – mindestens 1500 Menschen töteten die Nazis nach dem Attentat – durchaus Stoff für eine Hollywoodproduktion bietet, begann sie ganz unscheinbar im etwas verstaubten Keller einer Schule. Eher durch Zufall stieß Laura Noll auf einen Stapel der "Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte", obenauf eine Nummer von 1985. Darin berichtet der tschechisch-amerikanische Historiker Stanislav Berton von einem recht erstaunlichen Vorgang.

Noll las von einem 30-seitigen Bericht aus der Feder des Gestapo-Kommissars Pannwitz. Aber auch, dass Jahrzehnte später der ehemalige Sokol-Funktionär Ladislav Vanek versuchte, mit Pannwitz Kontakt aufzunehmen, um ihn zur Mithilfe bei der Niederschrift seiner Lebenserinnerungen zu helfen. "Der Verfolgte und sein ehemaliger Verfolger, einträchtig vereint beim Verfassen ihrer Memoiren?", wunderte sich Noll und begann mit der Recherche.

"Das Heft fand ich 2017 und wollte erst eine Kurzgeschichte daraus schreiben", erklärte die Autorin. Dank eines dreimonatigen Stipendiums des Vereins "Mörderische Schwestern" sichtete sie zahlreiche Dokumente. "Das ist wasserdicht recherchiert. Die Dinge, die im Buch passieren, sind wirklich passiert", unterstrich die Autorin. Ausgedacht habe sie sich lediglich, was die Personen gedacht und gefühlt haben. Dass es sich generell um eine sensible Angelegenheit handle, eine Fiktion aus der Perspektive eines Gestapo-Kommissars zu schreiben, gab Noll zu.

Doch weiß die Historikerin auch die Lücken in Pannwitz’ Bericht zu füllen. So beschreibt sie genau und einfühlsam das ambivalente Wesen des "Wasserträgers und Mitläufers"– der auch nicht immer zu sauberen Ermittlungsmethoden greift.

Die Zuhörer nahm Laura Noll im Laufe ihrer knapp zweistündigen Lesung mit zu diversen Schauplätzen. In der Kirchmayerstraße wurden sie Zeuge des Attentats. Im Bulovka-Krankenhaus kam es zu einem Gespräch zwischen dem bereits vom Tod gezeichneten Heydrich und Pannwitz. Mit dem pompösen Staatsbegräbnis und der anlaufenden Vergeltungsmaschinerie endete der Leseteil.

Rückblickend fasste Noll zusammen: "Es ist eine spannende Geschichte, ein Drama, ein Krimi. Ich habe mich gewundert, dass noch niemand so einen Roman geschrieben hat." Etwas blauäugig habe sie die Suche nach einem Verlag angegangen – und fand beim Gmeiner-Verlag auf Anhieb einen Lektor, der sich als Historikerkollege entpuppte und sofort zusagte.

Mit einem Lob der Schriftstellerei verabschiedete sich Laura Noll: "Eine Geschichte zu erzählen, von der ich glaube, dass sie erzählt werden muss, das ist schon etwas Besonderes." Folgerichtig bleibt der erfolgreiche Debütroman nicht der letzte aus ihrer Feder. In der Fragerunde berichtete sie, dass sie bereits an einem neuen Thema arbeite.