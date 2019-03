Von Brunhild Wössner

Mosbach. Dass Andreas Stoch, Fraktions- und Landesvorsitzender der SPD, mehr als drei Jahre Kultusminister von Baden-Württemberg (von 2013 bis 2016) war, merkt man ihm immer noch an. Zusammen mit Dr. Jens Brandenburg, Sprecher in der FDP-Bundestagsfraktion für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen, besuchte er Mosbach im Rahmen des "Mosbacher Bildungsgesprächs". Es war bereits das neunte seiner Art, wie Richard Zöller, Mitbegründer der Bildungsgespräche und Mitglied im Arbeitskreis "Mosbacher Bildungsgespräch" ausführte. Gesprächsstoff lieferte diesmal die Frage nach der Bildungsgerechtigkeit.

Zöller gedachte in seiner Begrüßung zuerst Christine Denz. Mit ihrer "zupackenden Art" sei sie eine Mitbegründerin dieses Arbeitskreises gewesen. Und in ihrem Sinne sollen die Bildungsgespräche fortgeführt werden, dazu gehören zum einen "die Kultur des Hörens und Gehörtwerdens", zum anderen das Aufgreifen aktueller Bildungsfragen. Provozierend hatte man das Motto "Bildungsgerechtigkeit - Schlagwort ohne Inhalt" über das aktuelle Bildungsgespräch gestellt. Und auch Prof. Dr. Dietrich Emmert, der die Zuhörer(innen) im Audimax stellvertretend für die verhinderte Rektorin der DHBW Mosbach begrüßt hatte, steuerte eine erhellende Analyse bei. Er zitierte passend zum Thema den DHBW-Präsidenten Prof. Dr. Arnold van Zyl - die DHBW habe hierzulande nämlich den höchsten Anteil an Studierenden, die aus Familien kommen, in denen bisher nicht studiert wurde.

Dass "wir in Fragen der Bildungsgerechtigkeit immer noch ein bisschen besser werden können", hatte Stoch gleich am Anfang seines Impulsvortrags konstatiert, und dass "den Eltern dabei eine tragende Rolle zufällt" ebenfalls. Er unterstrich, wie wichtig Elternarbeit sei, betonte jedoch, dass man keinesfalls in die Familien "hineinregieren" wolle. Wie wichtig dabei die finanzielle Ausstattung von Schulen oder Kindertagesstätten sei, vor allen Dingen auch die Ausstattung mit qualifiziertem Personal, unterstrich der ehemalige Minister gleich mehrfach. Deshalb müsse sich auch bei den Gehältern von Erzieherinnen und Grundschullehrern etwas ändern, denn gerade sie würden bedeutende Weichen stellen.

Dr. Brandenburg vertiefte den Aspekt, den eingangs auch Stoch genannt hatte: Nämlich, dass es eigentlich keinen Unterschied machen dürfe, wo ein Kind aufwächst. Er sieht, wie gut an seinem Wohnort in Walldorf die Schulen mit digitalen Medien - dank des großen Gewerbesteuerzahlers SAP - ausgestattet seien. Er sieht aber auch, dass es der Nachbarkommune Wiesloch wesentlich schwerer fällt, ihre Schulen in Stand zu halten. Gerade finanzschwachen Kommunen müsse deshalb "unter die Arme gegriffen werden", darin waren sich beide Redner einig. Brandenburg will die "weltbeste Bildung für alle". Er zählt dazu nicht nur die akademische Bildung, sondern vor allen Dingen auch die berufliche Bildung und das deutsche duale Bildungssystem, das er für "einmalig, effizient und sehr erfolgreich" hält. Deshalb plädiert Brandenburg für "Durchlässigkeit" zwischen den einzelnen Schulsystemen. Der FDP-Mann würde sogar "eher auf Kindertagesgebühren verzichten als auf Studiengebühren". Der Bundestagsabgeordnete glaubt, dass man die "berufliche Bildung aus den Augen verloren" habe und regte deshalb an, dass es so etwas wie Exzellenzinitiativen der Universitäten auch für die berufliche Bildung geben müsste.

Anschließend stand im Fragenkatalog von Moderatorin Gabriela Fischer-Rosenfeld noch der Bildungsföderalismus. Den möchte Stoch "keinesfalls abschaffen", wobei er dieses Thema aber als zu "emotional besetzt" sieht. Brandenburg seinerseits fordert eine Modernisierung des Bildungsföderalismus, dazu gehören "vernünftige Partnerschaften" auch mit dem Bund. Der ehemalige Kultusminister Stoch fordert außerdem eine vernünftige Bildungsinfrastruktur für Erwachsene, gerade vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik. Man könne dieses Thema nicht nur bei den Volkshochschulen, den Abendgymnasien oder der Agentur für Arbeit abladen.

Stoch wird immer noch leidenschaftlich, wenn es um die Gesamtschule geht. Er spricht sich für eine "gut gemachte" Gesamtschule aus, dazu gehörten eine "Rhythmisierung des Unterrichts", sprich Pausen und professionelle Hausaufgabenbetreuung, um die Schulvormittage zu entzerren, und immer auch eine vernünftige Schulküche. Mit dem Hinweis eines Zuhörers auf die hohe Sitzenbleiberzahl bzw. Abbrecherquote in der fünften und sechsten Klasse des Gymnasiums und die Frustration, die das mit sich bringe, holte Stoch am Ende dann doch noch das Thema "Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung" ein. Diese war vor seiner Amtszeit im Jahr 2012 abgeschafft worden (2018 wurde sie etwas abgemildert wieder eingeführt). Als Schwerpunkte seiner Arbeit sieht Brandenburg den "Digitalpakt Schule", die Aus- und Weiterbildung von Lehrern und lebenslanges Lernen. Zum Schluss hatte Zöller, wie er launig zugab, eine "sozialliberale Koalition" vor Augen.