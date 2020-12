Mosbach/Dallau. (pm/frh) "Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!" heißt eine landesweite Aktion des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Ziel ist es, zum Weihnachtsfest etwas mehr Sicherheit während der Corona-Pandemie zu schaffen. Mittels kostenloser Corona-Schnelltests sollen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten, bereits nach kurzer Wartezeit zu erfahren, ob bei ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 vorliegt.

Dass Weihnachten als Familienfest zum "Multi-Spreader-Event" werden könnte, wird schon länger befürchtet. Großeltern und Senioren in der Familie sind dadurch besonders gefährdet, zumal Infektionen mit dem Coronavirus auch ganz oder weitgehend symptomfrei verlaufen können. Nehmen die jüngeren Familienmitglieder ihre Erkrankung gar nicht wahr, könnten sie das Virus trotzdem – etwa beim gemeinsamen Singen vor dem Weihnachtsbaum oder beim Festessen am Familientisch – weitergeben, warnen Experten.

"Mit den kostenlosen Schnelltests versuchen wir, den Menschen etwas mehr Sicherheit zum Weihnachtsfest zu geben", erklärt DRK-Präsident Gerhard Lauth das Ziel der Aktion "Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!". Als Kreisverband setze man diese auf rein ehrenamtlicher Basis im Raum Mosbach in der Elzberghalle in Dallau um. Dort können sich die Menschen vor den Feiertagen gleich an zwei Tagen kostenlos mittels Nasenabstrich testen lassen: am Mittwoch, 23. Dezember, von 8 bis 17 Uhr, sowie an Heilig Abend, 24. Dezember, in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr. Zwingende Voraussetzung dafür ist eine vorherige telefonisch Anmeldung.

Regelfall solle an den beiden Tagen die Testung aus dem Auto heraus sein. Es ist aber auch möglich, zu Fuß zur Elzberghalle zu kommen, teilt der DRK-Kreisverband mit. Der nahe gelegene S-Bahn-Haltepunkt Dallau biete eine Option zur Anreise auch mittels öffentlicher Verkehrsmittel.

Das Ergebnis erfahren die getesteten Personen ungefähr 15 Minuten nach dem Abstrich direkt vor Ort. Im Fall eines positiven Tests werde den Betroffenen eine Bescheinigung darüber ausgestellt und das weitere Verfahren erläutert. Negativ getestete Personen werden mündlich über ihr Ergebnis informiert.

Während des gesamten Testablaufs ist die Maskenpflicht einzuhalten. Masken dürfen erst nach Aufforderung unmittelbar vor dem Abstrich abgesetzt werden. Zudem sind die allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Zwingende Voraussetzung zur Teilnahme an der Schnelltestaktion ist eine telefonische Anmeldung. Die Rufnummer zur Terminvergabe werde in Kürze eingerichtet und auf der Internetseite des DRK-Kreisverbands unter www.drk-mosbach.de bekanntgemacht.