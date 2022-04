Mosbach/Binau/Neckargerach. (cao/rp) Durchschnittlich rund 6100 Autos und 380 Lastwagen befahren die Bundesstraße B37 zwischen Neckargerach und Diedesheim jeden Tag. Ab kommenden Montag, 25. April, wird die Blechlawine allerdings ins Stocken geraten: Bis voraussichtlich 9. Juni lässt das Regierungspräsidium Karlsruhe auf dem 5,1 Kilometer langen Streckenabschnitt die Fahrbahndecke erneuern. Zwei Bauabschnitte sind laut Pressemitteilung der Behörde geplant.

Der erste Bauabschnitt liegt mit einer Länge von rund 2,7 Kilometern zwischen Neckargerach und Binau. Dieser soll nach aktueller Planung innerhalb von drei Wochen, bis voraussichtlich 13. Mai, fertiggestellt werden. Im Anschluss wird die Fahrbahndecke in Bauabschnitt zwei zwischen Binau und Diedesheim auf einer Länge von rund 2,4 Kilometern erneuert. Während der gesamten Bauzeit ist die Bundesstraße B37 innerhalb des Baustellenbereichs halbseitig gesperrt.

Die Verbindung zwischen Mosbach und Eberbach bleibt laut Regierungspräsidium befahrbar. Der von Heidelberg kommende Fern- und Schwerverkehr werde bereits in Neckargemünd über die Bundesstraße B45 nach Sinsheim umgeleitet. Ab dem Abzweig der Landesstraße L633 in Neckargerach sollen die von Eberbach kommenden Fahrzeuge über die Minneburgbrücke Richtung Neckarkatzenbach, Neunkirchen und Breitenbronn auf die Bundesstraße B292 umgeleitet werden.

Die Zu- und Abfahrt nach Binau ist während der Arbeiten in Bauabschnitt eins nach Mosbach in beide Fahrtrichtungen uneingeschränkt möglich. Die Zufahrt über die Bundesstraße B37 von Neckargerach nach Binau ist es allerdings nicht: Von Neckargerach kann über Reichenbuch, die Landesstraße L527 und die Gemeindeverbindungsstraße nach Binau gefahren werden. Die Gemeindeverbindungsstraße dient nur der Zufahrt nach Binau und wird als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Zufahrt zum "Fortuna Camping am Neckar" ist im Einbahnverkehr von Mosbach kommend möglich.

Über die Verkehrsführung während des zweiten Bauabschnitts will das Regierungspräsidium zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Die Buslinien sollen durch den Einsatz einer speziell gesicherten Ampel-Anlage mit Grünanforderung aber während der gesamten Baumaßnahme aufrechterhalten werden. Aufgrund der mehrere Kilometer langen Bauabschnitte sei "punktuell mit längeren Wartezeiten vor dem Baustellenbereich für den fließenden Verkehr in Richtung Eberbach zu rechnen".

Die Sanierung sei nötig, weil die Asphaltschicht durch Risse, Unebenheiten und einige punktuelle Schadstellen in Mitleidenschaft gezogen ist, hieß es auf RNZ-Nachfrage. Es handle sich um eine altersbedingte Abnutzung, das letzten Mal sei der Streckenabschnitt 2004 ausgebessert worden. "Durch die vorhandenen Risse kann Wasser in die darunterliegenden Schichten eindringen und den Unterbau beschädigen", erklärt Lilly Börstler, Sprecherin des Regierungspräsidiums. Würde man jetzt nicht handeln, seien später größere Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme werden vom Bund (für den Unterhalt der Bundesstraßen zuständig) getragen und belaufen sich auf rund 1,4 Mio. Euro.