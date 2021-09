Von Stephanie Kern

Mosbach. Deutschlands Schulen müssen sich für die digitale Welt fit machen. Doch es gibt viele fortschrittliche Lehrkräfte, die bereits erfolgreich digitale Medien in ihren Unterricht einbinden. Um diese digitalen Helden des Klassenzimmers zu unterstützen und pädagogisch-technische Innovationen an den Schulen voranzubringen, hat die Bildungsinitiative "digitalheroes@Klassenzimmer" einen mit 10.000 Euro dotierten Wettbewerb gestartet. In der Endrunde finden sich auch zwei Mosbacher Schulen mit ihren Projekten: die Hardbergschule und die Ludwig-Erhard-Schule.

"Unser Projekt ist ein Gesundheitsprojekt", erklärt Marco Gellert, der für das Projekt an der Hardbergschule verantwortlich ist. Es geht darum, dass die Schüler mit Activity-Trackern gesundheitsrelevante Daten generieren – und den Umgang damit lernen. "Fächerübergreifend werden sechs Bausteine thematisiert", sagt Gellert. Das fange ganz banal an, mit dem Einrichten eines Benutzerkontos und der Aufklärung über Datenschutz und die Nutzung der Daten. "Und dann werden zum Beispiel die Körperwerte erhoben, Gewicht, Größe, und so weiter", so Gellert. "Das sind Dinge, mit denen sich unsere Schüler nicht so oft auseinandersetzen." Zudem gehe es um das Thema Bewegung, Schlaf und Ernährung. Mit den Daten wird zum Beispiel deutlich gemacht, wie lange es dauert, einen Schokoriegel "umzusetzen". In diesem Jahr geht es zusätzlich um das Thema "Glück". Gellert: "Wir haben absolut positive Erfahrungen damit gemacht. Allein der Activity-Tracker motiviert die Schüler, sich zu bewegen."

Für die Schüler ist die Nutzung digitaler Medien oft auf den Konsum von Inhalten reduziert. "Mit dem Programm schlagen wir die Brücke, digitale Medien als Arbeitsmittel oder Hilfsmittel zu verwenden, weg vom reinen Konsum", meint der Sonderpädagoge. Man schaffe es, gesundheitsrelevante Daten in die Lebenswelt der Schüler zu holen – und da gebe es viele Aha-Momente. Unterstützt wird Gellert von Alexandra Gotter.

An der Ludwig-Erhard-Schule versucht man ebenfalls, digitale Medien als Arbeitsmittel zu etablieren. Hier wurde eine iPad-Klasse eingerichtet. "Der Hintergrund war, dass wir festgestellt haben, dass diese Geräte nicht als Arbeitsgeräte wahrgenommen werden", erklärt Carina Wichert, die verantwortliche Lehrerin an der kaufmännischen Berufsschule. Deshalb wurde eine Klasse des Berufskollegs vollständig mit iPads ausgestattet. Die Schüler erhalten eine Einführung in Arbeitsweise und Organisation, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, welche Lernplattformen und Apps gut genutzt werden können. "Zudem haben wir Kurse in Moodle erstellt, die Selbstorganisation und -reflexion fördern und fordern", so Wichert.

Hinzu kommt im neuen Schuljahr noch ein Flip-Konzept: Mit Lernvideos sollen sich Schüler den oft sehr theoretischen Stoff zur Einführung selbst erarbeiten, im Unterricht finden dann Vertiefung und Begleitung statt. Die Rückmeldungen aus dem vergangenen Schuljahr waren positiv, deshalb wird nun eine weitere Klasse ausgestattet. "Das Konzept sieht aber nicht vor, dass die Schüler nicht mehr auf Papier schreiben oder auch kein Buch mehr in die Hand nehmen."

Es sei ihr wichtig, dass die Schüler die Tablets als Arbeitsmittel einsetzen können. "Ich genieße, dass ich multimedialer an die Schüler rankomme, und aus meiner persönlichen Sicht gehört es zur Handlungskompetenz von kaufmännisch ausgebildeten Schülern, dass sie mit diesem Arbeitsmittel umgehen können."

Der Preis wurde von der Mossakowski-Stiftung aus Ravensburg initiiert und wird von dem Spezialisten für Technologiemanagement und -finanzierung CHG-Meridian unterstützt und vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) beraten. Eine unabhängige Experten-Jury sichtet und bewertet die Einreichungen.

Die Preisverleihung und Vergabe der Preisgelder in Höhe von 5000 Euro für den ersten Platz, 3000 Euro (zweiter Platz) und 2000 (dritter Platz) findet am 2. Oktober im Rahmen des virtuellen ZSL-Digitalkongresses statt. Ob eine der beiden Mosbacher Schulen wirklich als Digital-Pionier ausgezeichnet wird, entscheidet sich erst Anfang Oktober. Dass sie Digital-Pioniere sind, steht schon jetzt fest.