Mosbach. (pol/mare) Da staunten die Polizisten sicherlich nicht schlecht: Als die Beamten am Mittwoch gegen 15.45 Uhr durch die Eisenbahnstraße fuhren, entdeckten sie zwei Männer auf dem Dach eines Fitnessstudios. Und die waren auf Krawall aus, wie die Beamten mitteilen.

Ein 25-jähriger Mann und sein 16-jähriger Begleiter waren demnach am Nachmittag auf das Dach des Fitnessstudios geklettert. Ein dritter Mann war dabei, beteiligte sich aber nicht an der Tat.

Just in diesem Moment fuhren die Polizisten vorbei und entdeckten die Szenerie. Das wollten sie sich also genauer anschauen. Als sie sich näherten, begannen die beiden jungen Männer aber, gegen die Fassade zu treten. Dabei entstand ein Loch, zudem hinterließen sie noch Farbschmierereien an der Wand des Studios. Der Sachschaden beträgt rund 750 Euro.

Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.