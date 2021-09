Von Peter Lahr

Mosbach. Bei KWM Weisshaar richtet Zolt Apro eine riesige hydraulische Tiefziehpresse mit 320 Tonnen Presskraft ein, bringt Metallteile in Form. Doch in der Freizeit geht es bei dem begeisterten Fan der Science-Fiction-Filmserie "Predators" oftmals winzig klein zu. Denn wenn er seine maßstabsgerechten Figuren vom Filmset herstellt oder "aufmotzt", dann sind die Ausstattungsdetails – vom Totenschädel bis zur Schwertverzierung – extrem kleinteilig. "Akkurater als im Film", scherzt der Metaller, der bereits als Jugendlicher das Hobby Modellbau für sich entdeckte und mittlerweile Predator-Masken täuschend echt in Metalloptik zu gestalten vermag.

Weltraumkrieger aus Knete und Schrott

Dass Zolt Apro bereits seit 30 Jahren bei KWM Weisshaar arbeitet, sieht man ihm nicht an. Quirlig erzählt er von seinem Hobby – und vielen anderen abenteuerlichen Freizeitaktivitäten vergangener Tage und Nächte. Bereits als Fünfjähriger habe er im Kinderzimmer gesessen und von etwas geträumt, was es damals noch gar nicht gab. Im Nachhinein weiß Zolt Apro, dass er gerne einen 3D-Drucker gehabt hätte. Ersatzweise baute er Modelle von Flugzeugen, Rennautos und Panzern. Als er dann 1987 den ersten "Predator"-Film mit Arnold Schwarzenegger sah, hatte er eine neue fiktive Heimat gefunden.

Zunächst erlernte Zolt Apro bei der Mosbacher Spielwaren-Firma Bosch (heute Dunz) den Beruf des Einzelhandelskaufmanns, doch dann holte ihn der Bruder zu KWM Weisshaar, wo er bereits als Lackierer arbeitete. "Das war so vielseitig, da blieb ich hängen", blickt Apro zurück. Vielseitig ist mittlerweile auch sein Predator-Portfolio: Von der großen Maske im Maßstab 1:1 – beleuchtbar und zum Aufhängen an der Wand – bis zu kleinen Figuren und Dioramen reicht es.

Keine Innovation ohne Investition Drei Mitarbeiter zählte Firmengründer Karl Weisshaar, als er 1979 das nach ihm benannte Unternehmen eröffnete. Als Mieter im ehemaligen "Mikrofonbau" in Mosbach übernahm er Stanz- und Schweißaufträge. Mit Erfolg: Schnelles Wachstum innerhalb der nächsten fünf Jahre machten einen Fabrikneubau am heutigen Standort in der Zwingenburgstraße 8 nötig. Überwiegend waren es ehemalige "Luwa-Kollegen", die die Mitarbeiterzahl rasch auf 45 steigen ließ. Die duale Berufsausbildung startete, als neuer Geschäftsbereich kam die Computerindustrie hinzu. Bereits 1989 erweiterte KWM Weisshaar von 3500 Quadratmetern auf 10.000 qm Produktions- und Lagerfläche. Als wichtige Branchen belieferte man die Druckmaschinenindustrie und den Schienenfahrzeugbau. 1994 zog die Laserstrahlschweißtechnik im Bereich der Druckmaschinenindustrie ein. Dachklimageräte für Schienenfahrzeuge bildeten eine weitere Novität. Unter den knapp 200 Beschäftigten kamen einige aus den neuen Bundesländern. In Folge der Asienkrise endet das Zeitalter der Computerfertigung bei KWM Weisshaar kurz vor dem Jahrtausendwechsel. Zum 25. Jubiläum besuchte Ministerpräsident Erwin Teufel die Firma, die gerade den achten Bauabschnitt realisiert hatte und 407 Beschäftigte zählte. Aluminiumprofilbearbeitung und die Montage von Klima- und Kältegeräten wurden neue Schwerpunkte. Auch 2008 setzten sich der Ausbau der Hallen und die Erweiterung des Betriebsgeländes fort. 18,5 Mio. Euro investierte man für die Installation eines großen Laser-Blech-Bearbeitungszentrums sowie weitere Umbauten. Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise zu Beginn der Zehnerjahre investierte die Firma weiter in technische Innovationen. So ermöglicht es eine neue Technik, bis zu zehn Meter lange Bauteile zu bearbeiten. Die 500-Mitarbeiter-Marke wurde schließlich 2018 geknackt. Mit der Übernahme von "Noske-Kaeser-Systems + Service", einem Hersteller für Fahrzeug-Klimatechnik, baute man den Bereich des Schienenfahrzeugbaus weiter aus. Bis 2022 will KWM Weisshaar verschiedene Bauteile für 177 Triebwagen produziert und geliefert haben. Bereits mehr als 100.000 Windkraftanlagen enthalten Blechschalen für die Schwingungsdämpfung aus Neckarelz. Ob der Coronakrise ist auch das Luftfiltergerät "IQAir Health Pro" in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten. (lah)

Angefangen habe alles mit dem Kauf einer Filmfigur, erinnert sich Zolt Apro. Da fehlten ihm wichtige Details und er begann, auf eigenen Faust nachzubessern. "Dann ging es los. Ich habe angefangen, die Formen selber zu machen und forme die Figuren und Szenen mittlerweile nach meinem Geschmack um", beschreibt er das "Customizing". Zu Epoxidharz etwa greift er, wenn er eine Predatorfrau über einen besiegten Ork triumphieren lässt.

Ausgehend von einer Urform, wahlweise "aus Knete, Schrott oder Modelliermasse", beginnt für Zolt Apro das sogenannte "Sculpting". Für Dioramen, wie eine Szene aus dem Vampirjäger-Epos "Blade", wählt er gerne den Maßstab 1:6. "Das ist alles Handarbeit, wie bei einem Bildhauer", beschreibt Zolt Apro seine Vorgehensweise. Auch Knete leistet ihm dabei gute Hilfe. In seinem Werkraum befinden sich Fräsen und Zahnarztbohrer, zudem Pinsel und Airbrush-Zubehör. Denn da die "Urfarbe" ein schlichtes Beige ist, braucht es noch reichlich Farbe – nicht nur Blutrot. "Die Leute denken, es ist aus Metall", ist Zolt Apro zufrieden, wenn seine "Camouflage" prächtig funktioniert. Dabei hat er über den Kunststoff der originalgroßen Filmmaske eigentlich "nur" Effektlack aufgebracht.

Bauteile für 177 Triebwagen will KWM Weisshaar bis 2022 produzieren. Foto: Peter Lahr

"Ich will es filmakkurat darstellen, es soll genau so sein, nicht ungefähr", zeigt sich der Perfektionist am Werk. Seit zehn Jahren frönt Apro wieder intensiv seinem Hobby, ist mittlerweile weltweit vernetzt innerhalb der Community. "Die Leute kennen mich." Ursprünglich war die Beschäftigung "therapeutisch", um zwei lange Jahre einer Chemotherapie zu überbrücken. Positiver Nebeneffekt: "Du bist in eine ganz andere Welt eingetaucht."

Allein an einer der großen Masken sitzt Zolt Apro zehn bis 30 Stunden, bis ihm die Lackierung zusagt. Erst grundiert er alles schwarz, dann kommen die Effekte. Mit einem Schwamm ahmt er Kampfspuren nach. Nur eines ist "No Go" für den Tüftler: "Ich würde mir nie einen Anzug bauen. Ich bin einfach zu klein." Tatsächlich stecken unter den Film-Predators gerne große Basketballer, sodass die Gesamtgröße an die 2,50 Meter reichen kann.

Auch wenn die Predator-Szene eher eine Nische darstellt, freut sich Zolt Apro darüber, dass "die Jugend" nachkomme. Seinem Vater waren bereits damals die Modellbaugeschichten eher gleichgültig. Aber die Mama war begeistert – und heute muss die Freundin es ertragen, dass sie das Wohnzimmer mit dem einen oder anderen Alien oder Fantasywesen teilt. Über das Geheimnis seiner Kreativität hat Zolt Apro immer mal wieder nachgedacht. Seine Antwort könnte auch von Daniel Düsentrieb stammen: "Es geht im Kopf los und macht ‚Bubble, Bubble.‘"

Geschäftsführer Jörg Weisshaar kurz gefragt

„Da schnelle Reaktionszeiten sehr wichtig sind, ist die Digitalisierung von Abläufen unweigerlich notwendig“, sagt Jörg Weisshaar. Foto: lah

Herr Weisshaar, warum Blech? Sie beschäftigen sich seit 40 Jahren mit einem Werkstoff, der bei manchem Zeitgenossen als ‚billig‘ gilt. Was fasziniert Sie an Blech?

Jörg Weisshaar: Blech lebt und bleibt modern, denn es ist gut formbar und erfüllt so gestalterisch alle Wünsche. Und es ist darüber hinaus noch kostengünstig. Zudem ist es wiederverwertbar und schont somit Ressourcen und Umwelt. Blech nutzt neueste Materialien, die Leichtbau ermöglichen und dadurch Energiekosten reduzieren.

Welchen Stellenwert hat bei KWM Weisshaar die Ausbildung?

Experten in Sachen Blech sind sehr schwer am Arbeitsmarkt zu finden, deshalb ist die eigene Ausbildung für uns enorm wichtig. Fast 300 junge Menschen haben seit 1979 bei KWM Weisshaar den Schritt in den Beruf gewagt.

Ist es schwierig, geeignete Auszubildende zu finden?

Allgemein hat in Deutschland die duale Berufsausbildung in den letzten Jahren an Attraktivität verloren; das spüren auch wir in Form von rückläufigen Bewerbungen für unsere acht Ausbildungsberufe.

Über welche Kanäle findet der Nachwuchs zu Ihnen?

Über Bors, Bogy und andere Praktika, aber auch in der Vergangenheit über "Abende der Berufe" an den Schulen. Da diese Angebote im vergangenen Jahr nicht wahrgenommen wurden, sind wir nun auf der virtuellen Ausbildungsmesse der IHK Rhein-Neckar zu finden und nutzen soziale Medien wie Instagram.

Gründung: 1979 von Ing. grad. Karl Weisshaar Geschäftsführung: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jörg Weisshaar, Karl Weisshaar Mitarbeiter: 504, davon 52 Auszubildende Produktions- und Lagerfläche: 31.000 qm Bebaute Fläche: 34.700 qm Durchschnittlicher Ressourcenverbrauch im Jahr (Blech): 2300 Tonnen Stahl, 2000 t Edelstahl, 600 t Aluminium Belieferte Branchen: Automotive, Maschinenbau, Reinraumtechnik, Lebensmittel, Medizintechnik, Elektronik, Verteidigung, Umwelttechnik Webseite: www.kwm-weisshaar.de

Digitalisierung und Klimaschutz sind derzeit in aller Munde. Wie gut sehen Sie KWM Weisshaar in diesen Bereichen aufgestellt?

KWM Weisshaar ist ein reiner Zulieferbetrieb und wir stehen bei fast allen unseren Kunden im Wettbewerb. Große Kunden wie Heidelberger Druckmaschinen oder John Deere geben uns Ziele und bewerten monatlich unseren Erfolg. Da schnelle Reaktionszeiten sehr wichtig sind, ist eine Digitalisierung von Abläufen und Prozessen unweigerlich notwendig. Diese wird bei uns in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Die Kosten für Energie/Abfallentsorgung steigen jedes Jahr, auch für Firmen; wir investieren deshalb stetig in Maßnahmen, die so hoffentlich auch der Umwelt zugutekommen – Fotovoltaik, LED-Beleuchtung, effizientere Maschinen und so weiter ...

Wie übersteht Ihr Betrieb die Coronakrise?

Die größte Branche für die wir arbeiten ist die Bahnindustrie; diese ist von der Coronapandemie kaum betroffen. Natürlich haben wir aber auch Kunden, wie beispielsweise die Luftfahrt-Branche, die sehr leiden; aufgrund unserer Flexibilität konnten wir die Mitarbeiter intern gut versetzen. Nur in wenigen Abteilungen mussten wir für kurze Zeit im vergangenen Jahr zum Höhepunkt der Pandemie Kurzarbeit anmelden.

Welche Vision haben Sie? Wo steht KWM Weisshaar in zehn Jahren?

Zunächst möchten wir unser 50-jähriges Firmenjubiläum Ende der 20er-Jahre mit weiterhin tollen Produkten feiern. Der Werkstoff Blech wird seine Bedeutung behalten, und wir werden bis dahin noch enger Aufgaben, Maschinen, Daten und Werkstoffe mittels Digitalisierung verflechten. Aber der Mensch wird weiterhin im Mittelpunkt unseres Geschehens stehen und wir werden somit auch interessante Ausbildungsberufe anbieten.