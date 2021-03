Einkaufen ist in der Mosbacher Altstadt weiter möglich: Aufgrund der Überschreitung der Marke von 50 Neuinfektionen bei der Sieben-Tages-Inzidenz braucht man in den Läden allerdings einen Termin – an den man aber auch durchaus pragmatisch und spontan kommen kann. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Was gilt jetzt eigentlich? Und ab wann? Was ist noch möglich? Und was geht nicht mehr? Die jüngsten Entwicklungen in der Coronapandemie und die daraus von der Bund-Länder-Konferenz abgeleiteten Konsequenzen sorgen für Verwirrung. "Ab morgen sind doch die Läden wieder zu", vermutet da ob der neuen Botschaften aus Berlin und Stuttgart eine Seniorin im Gespräch mit einer Bekannten am Dienstagmorgen in der Mosbacher Fußgängerzone. Die Damen liegen falsch, auch wenn man es ihnen nicht verdenken kann – das dynamische System von Schließungen, Öffnungen und Einschränkungen ist für manchen nur noch schwer nachzuvollziehen. Fakt und Stand am heutigen Mittwoch ist: Die seit 8. März wieder aktivierten Einzelhandelsgeschäfte in Mosbach dürfen ihre Türen weiter öffnen – aber eben nur für "angemeldete" Kunden. Aufgrund des Inzidenzwertanstiegs greift nun die "Click & Meet"-Regelung. Bis auf Weiteres.

"Die Botschaft ist ganz klar: Wir haben weiter geöffnet, wir machen nicht zu", sagt Holger Schwing, Vorsitzender der Mosbacher Händler- und Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv". Nur das Prozedere für den Einkauf mit persönlicher Beratung vor Ort hat sich nun eben (einmal mehr) geändert. So sieht die aktualisierte Vorgabe des Landes konkrete Terminvereinbarungen vor. Der Kunde soll sich also für ein bestimmtes Zeitfenster anmelden (etwa online oder telefonisch), in den Läden ist damit immer nachvollziehbar, wer und wann präsent ist, auf 40 qm darf nun ein Besucher kommen. Dass man allerdings auch ganz pragmatisch und spontan an Termin und Treffen kommen kann, verdeutlicht Holger Schwing: "Wenn Sie am Laden an die Tür klopfen und den Abstandsregeln entsprechend noch Kunden ins Geschäft dürfen, dann haben Sie einen Termin." Eine Datenerfassung (ähnlich der in der Gastronomie im vergangenen Sommer) sei in diesem Fall zwar noch zu absolvieren, der Weg zum Einkauf dann aber frei.

"Alle auf einmal spontan kommen geht allerdings nicht", relativiert Schwing, mögliche kurze Wartezeiten könne man sich aktuell ja aber in der Stadt mit einem Gang durch die Freiluftausstellung der Alltagsmenschen verkürzen. "Das ist dann in etwa wie beim Arzt: Wenn Luft ist, kann man kurzfristig gleich vorbeischauen. Ansonsten macht man einen Termin für später aus", beschreibt der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende.

Dass er und seine Kolleginnen und Kollegen in Mosbach (wie auch im Rest des Kreises) lieber anders und unkomplizierter verfahren würden, ist dennoch klar. Holger Schwing kann die neuerlichen Einschränkungen des Einzelhandels nicht nachvollziehen. In einem Schreiben an die Landesregierung macht er im Namen von Mosbach Aktiv einmal mehr auf die dramatische Lage der Branche und der Handelnden vor Ort aufmerksam, verweist auf die aufwendigen Schutzmaßnahmen, die man getroffen hat. Und auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts, nach denen das Ansteckungsrisiko im stationären Einzelhandel verschwindend gering sei.

"Sie nehmen uns unsere Existenzgrundlage und unsere wirtschaftliche Solidität und sorgen gleichzeitig dafür, dass beliebig ausgewählte Mitbewerber unsere Umsätze, unsere Kundschaft und damit unsere Zukunft übernehmen", schreibt Schwing. Adressat seiner Botschaft ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Man vermittle eine Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, die so nicht länger hinnehmbar sei. "Die fleißigen und tapferen Menschen in unserer Region haben wahrlich Besseres verdient", erklärt der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende, nicht nur mit Blick auf die 40 mittelständischen Unternehmen der Gemeinschaft, die mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigen.

Für eine "lösungsorientierte" Entspannung der aktuellen Situation könne etwa man durch zusätzliche Schutzmaßnahmen, regelmäßige Schnelltests, schnellere/einfachere Impfungen, Digitalisierung der Gesundheitsämter oder Luftfilter für die Schulen sorgen. Mit weiteren Einschränkungen von Betrieben, die kein Pandemierisiko darstellen, werde man dagegen nichts erreichen, so Schwing – "außer einer weiteren Schwächung unserer Wirtschaft und des Mittelstands".

Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung kommen nicht nur die anderen Mitglieder von Mosbach Aktiv, sondern auch die Vertreter des Handelsverbands Nordbaden, die gestern via Pressemitteilung ihre Bestürzung über die neuerlichen Einschränkungen beziehungsweise die Verlängerung des Lockdowns kundtaten. "Bund und Länder agieren nach wie vor im Tunnelmodus", erklärt Handelsverbandsgeschäftsführer Swen Rubel. Die Politik müsse zurückfinden zu "angemessenen und ausgewogenen Maßnahmen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Infektionsrisiken", ergänzt der Vizepräsident des Verbands, Peter Stadler. Dazu müsse auch der angekündigte Ausbau der Coronahilfen gehören.

Betroffen von den Folgen der Inzidenzerhöhung sind übrigens nicht nur die Einzelhändler in der Stadt. Selbst eine Einrichtung wie der DRK-Kleiderladen muss ab heute auf Click & Meet umstellen.

Holger Schwing versucht derweil, seine Modeläden mit einer eher unkonventionellen Sortimentserweiterung vor weiteren Einschränkungen zu bewahren: Seit gestern Abend finden sich in den Geschäften auch Artikel des täglichen Bedarfs. Zur Bluse mit floralem Design kann man nun auch Toilettenpapier mit Blümchenmuster erstehen.