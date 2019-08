Von Puccini bis zu Eigenkompositionen reicht das Repertoire des "Jazul"-Trompeters Ingolf Burkhardt. Der 1963 in Schefflenz Geborene spielt seit 1990 bei der NDR-Big Band und gastiert am Freitag im Hospitalhof. Foto: privat

Von Peter Lahr

Mosbach/Hamburg. Zwischen einem Konzert in Miami und der bald anstehenden Tour der NDR-Big Band nach Schweden erwischen wir den aus Schefflenz stammenden Jazz-Trompeter Ingolf Burkhardt am Telefon in Süditalien. Dass er auch im Urlaub täglich mehrere Stunden "üben" muss, erzählt er dabei ebenso freimütig wie die Entstehungsgeschichte des aktuellen "Jazul"-Albums "Still life". Ein "Stillleben", das ganz schön groovt, bietet das Konzert am Freitagabend im Hospitalhof. Zusammen mit dem Gitarristen Roland Cabezas will Ingolf Burkhardt als "Jazul Duo" den Mosbacher Sommer um einen genreübergreifenden Abend voller spannender Musik bereichern.

,Jazul‘ gibt es auch im Viererpack. Am Freitag treten Sie beim Mosbacher Sommer aber als Duo auf. Weshalb?

Ingolf Burkhardt: Zu zweit klappt es super - und es kommt auch bestens an. Mit dem besten Kumpel das zu spielen, was einem am besten gefällt, das ist das Beste. Außerdem sind wir gut eingespielt und die ganze Logistik passt in ein Auto. Deshalb wollten wir dieses Mal beim Mosbacher Sommer nicht zu viert, wie beim letzten Mal, sondern als Duo auftreten.

Der Titel Ihres aktuellen Albums heißt ‚Still life‘. Also zu Deutsch: Stillleben. Hat das Bezüge zu Pat Methenys Scheibe ‚Still Life (Talking)‘? Oder sind Sie unter die Maler gegangen?

Das ‚Stillleben‘ von Pat Metheny sollte nicht geklaut werden. Aber wir suchten etwas Griffiges. Und wir wollten unbedingt einen Bezug zur Malerei. Denn auf dem Cover ist ein gemaltes Porträt von uns zu sehen.

Wie sieht Ihr aktuelles Programm aus?

Seitdem wir in der Unterschefflenzer Kirche aufgetreten sind, haben wir viele neue Stücke eingespielt. Das Konzert wird eine Mischung.

Sie spielen nicht nur Bekanntes, sondern komponieren auch eigene Werke. Wie entstehen neue ‚Jazul‘-Songs?

Manchmal passieren sie einfach. Der Wille, etwas Neues zu machen, ist immer da. Wir sind ja viel unterwegs - auch in großer Formation. Unterwegs denken wir immer wieder: das wär’ doch auch was fürs Duo. Was uns gefällt, kommt rein. Wir setzen uns dann zu einem Brainstorming zusammen und jeder wirft seine Stücke auf den Tisch. Dann wird ausgesiebt, ausprobiert, verworfen oder genommen. Es ist ein Prozess.

Wie geht der Weg weiter, von der Idee zum Album?

Wir machen alles selber. Roland hat ein eigenes Label. Wir nehmen das Album in seinem Studio auf und übernehmen auch den Vertrieb. Wir verkaufen die Alben vor allem bei unseren Konzerten.

Sind CDs heute noch zeitgemäß?

Im Moment überlegen wir schon, ob wir überhaupt noch CDs produzieren sollen, wo viele Leute Musik downloaden. Wir sind am Schwanken. CDs sind etwas sehr inflationär geworden. Andererseits ist es auch schön, den Zuhörern nach dem Konzert etwas Persönliches in die Hand zu geben, zum Mitnachhause-nehmen, zum Nachhören. Ich bin da etwas gespalten, etwas ‚old school‘.

Jazz ist ja nicht gerade Mainstream. Wer kommt zu ‚Jazul‘-Konzerten?

Das Publikum ist sehr gemischt. Es kommen mittlerweile schon Leute mit Kindern. Neulich stand eine Mutter mit ihrer neunjährigen Tochter, die gerade angefangen hat, Trompete zu spielen, neben einem 90-Jährigen, der auf Louis Armstrong steht. Ich bin 56 Jahre alt. Viele Zuhörer sind in meinem Alter, plus minus zehn Jahre. Viele kommen auch immer wieder und werden mit uns alt (lacht).

Ihr Repertoire ist ja auch etwas weiter gefasst.

Wir spielen keinen reinen, puristischen Jazz, wir haben auch eine Sting-Nummer und Soul. Das ist sehr gemischt.

Bei einem Auftritt in Mosbach kommt noch der Local-Hero-Faktor dazu?

Wir waren ganz lange Zeit gar nicht mehr im Süden. Seit fünf, sechs Jahren kommen aber Anfragen aus dem Raum Heilbronn - Mannheim. Das Konzert in Unterschefflenz hat so etwas wie eine kleine Tradition begründet. Das hat mich sehr gefreut. Auch, dass Frau Funk, die den Mosbacher Sommer seit 35 Jahren organisiert, sich bei mir gemeldet hat, war etwas Besonderes. Da kommen dann Schulkameraden von einst und sogar alte Lehrer. Da hat mal einer gescherzt: ‚Dass ich mal Geld dafür ausgeben würde, um dir zuzuhören, hätte ich nicht gedacht.’ Solche Situationen passieren nur hier!

Das Konzert im Hospitalhof ist unter freiem Himmel geplant. Spielen Sie gerne ‚Open Air‘?

Wenn es nicht unter 15 Grad hat, spiele ich gerne außen. Open Air ist vielleicht etwas weniger konzertant, aber die Leute sind lockerer drauf. Im Hospitalhof ist eine supertolle Atmosphäre. Open Air hat immer was Freies, auch wenn es akustisch schwerer ist.

Sie machen gerade Urlaub. Mit Trompete?

Ich bin jeden Tag zwei bis drei Stunden am Spielen. Die restlichen 20 Stunden erhole ich mich. Man muss immer dran bleiben. Ich kann nicht nach den Ferien ankommen und den Computer wieder anmachen.

