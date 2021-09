Anja Lotz (2.v.l.) und Andreas Stoch (3.v.l.) berichteten der RNZ-Lokalredaktion, was man von einer SPD-geführten Bundesregierung erwarten kann. Besonders das Thema öffentlicher Nahverkehr liegt Direktkandidatin Lotz am Herzen. Foto: Caspar Oesterreich

Von S. Kern und H. Schattauer

Mosbach. Noch zwei Wochen sind es, bis die Deutschen zur Stimmabgabe gebeten werden. Anja Lotz, die Bundestagskandidatin der SPD für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, und Andreas Stoch, Fraktionsvorsitzender der SPD im baden-württembergischen Landtag, statteten der Mosbacher RNZ-Redaktion einen Besuch ab. Begleitet wurden sie vom ehemaligen MdL und aktiven Stadt- und Kreisrat Georg Nelius und der SPD-Kreisvorsitzenden Dr. Dorothee Schlegel.

Gibt es eigentlich einen richtigen Wahlkampf mit Veranstaltungen? Bislang fallen dem Wählenden ja vor allem die Plakate ins Auge...

Anja Lotz: Ich habe viel gemacht, in Mosbach zum Beispiel die Johannes-Diakonie besucht, es gab auch einen Stand. Das Problem ist, dass wir uns in zwei großen Landkreisen bewegen – dafür ist unser Wahlkreis in Baden-Württemberg am nächsten an Berlin. Im Ernst: Ich habe viele Tür-zu-Tür-Besuche gemacht, um die Menschen und ihre Anliegen kennenzulernen.

Andreas Stoch: Ich bin seit Juli unterwegs und besuche fast alle Wahlkreise. Die heiße Phase des Wahlkampfs kollidiert in Baden-Württemberg mit den Sommerferien und mit Corona. Ich glaube, dass wir dieses Mal eine sehr späte Phase der Meinungsbildung haben, die Wahlentscheidung fällt bei vielen sicher sehr kurzfristig.

Die aktuellen Umfragewerte lassen ja auf eine wundersame Rückkehr der SPD schließen. Reiben Sie sich da selbst verwundert die Augen?

Stoch: Nein, das wundert mich nicht. Bestimmte Dinge konnte man ja vorausahnen. Etwa, dass der Faktor Merkel wegfällt. Ich entnehme den Umfragen eindeutig: Die Leute wollen Olaf Scholz als Kanzler. Von daher reiben wir uns nicht die Augen, sondern wir freuen uns einfach.

Lotz: Die SPD ist die Partei in der großen Koalition, die gearbeitet hat – und die Menschen merken das. Bei den vielen Aufgaben, die uns erwarten, müssen wir sozial bleiben. Und jetzt sehen die Menschen: Die SPD steht immer für ein gutes Programm.

Großes Thema waren zuletzt auch mögliche Koalitionen und die Frage nach einer Zusammenarbeit der SPD mit den Linken ...

Stoch: Die SPD ist nicht die Partei, die über Bündnisse spekuliert. Die CDU tut das, weil sie keine Inhalte hat. Die CDU ist inhaltlich leer, sie hat keine Idee für Deutschland. Wir kämpfen für ein starkes Ergebnis, damit Olaf Scholz Kanzler wird, für sozialdemokratische Werte. Alles Weitere wird man nach der Wahl bei Verhandlungen sehen.

Apropos Inhalte: Den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs nennen Sie auf Ihrer Homepage als zentrales Thema. Wie wollen Sie denn den ÖPNV auch im ländlichen Raum verbessern?

Lotz: Ohne ein zuverlässiges Angebot bekommen wir keine Nachfrage, wir müssen raus in die Fläche und auch die Kreise entlasten. Es gibt aber auch – Stichwort Digitalisierung – schon erste Projekte mit autonomen Kleinbussen, die dafür eingesetzt werden, kleinste Ortschaften anzuschließen. Man muss aber auch klar sagen: Es geht nicht darum, den Individualverkehr zu ersetzen, das schaffen wir nicht. Aber wer sich kein Auto leisten kann, der muss verlässlich von A nach B kommen. Es ist machbar, davon bin ich überzeugt, aber man muss auch drangehen und es müssen auch Gelder in den ländlichen Raum fließen. Ein E-Auto kann sich nicht jeder leisten, das ist sozial unfair. Bei meinen Besuchen in der Region habe ich gemerkt: Das Thema beschäftigt die Menschen, aber es ist auch schon eine gewisse Resignation dabei. Ich habe hier einen ganzen Tag den ÖPNV getestet. Für 235 Kilometer war ich zehneinhalb Stunden unterwegs, mit ungefähr 23 km/h im Schnitt. Ich war unterwegs, bin aber eigentlich kaum von der Stelle gekommen.

Stoch: Die Grundfrage ist doch eine sozialdemokratische: Wie finanziere ich die Erfüllung der Grundbedürfnisse der Menschen? Es gibt Möglichkeiten, die Menschen im ländlichen Raum anzubinden, wir müssen Ideen entwickeln, wie die Menschen mobil sein können, ohne zwingend auf das Auto angewiesen zu sein.

Ein weiteres Thema im Programm ist Klimaneutralität. Wie will man denn dafür sorgen, dass mehr erneuerbare Energien ins Netz eingespeist werden. In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2020 zum Beispiel nur fünf neue Windkraftanlagen errichtet. Was kann der Bund hier eigentlich tun?

Lotz: Es hängt wirklich an der Umsetzung. Es müsste möglich sein, in einem halben Jahr über die Standorte zu entscheiden – und nicht in einem Prozess, der sich über mehrere Jahre zieht. Das heißt, wir müssen Bürokratie abbauen. Gleichzeitig brauchen wir die Akzeptanz der Bürger, und das geht am besten, wenn Bürgergenossenschaften für die Errichtung von Anlagen verantwortlich sind. Der Bund muss die Voraussetzungen schaffen, dass solche Organisationsformen favorisiert werden – und dass die Planungs- und Genehmigungszeit sich verringert.

Stoch: Der Klimaschutz wird eine zentrale Rolle spielen. Ziele reichen nicht, wir brauchen einen Pfad dahin. Und es sind viele Bereiche, die wir in den Blick nehmen müssen: Energieerzeugung, Mobilität, Landwirtschaft, Industrie. Ich glaube aber, wir haben einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass wir etwas tun müssen. Mit dieser Mehrheit müssen wir nun darüber reden, wie konkrete Maßnahmen aussehen müssen.

In der Debatte wird Klimaschutz aber oft auf das E-Auto reduziert...

Stoch: Klimaschutz wird häufig schlaglichtartig in verschiedenen Sparten betrachtet. Was bringt das E-Auto, solange der Strom nicht emissionsfrei erzeugt wurde? Wir müssen den Klimaschutz in Handlungsfelder unterteilen und es wird zu Veränderungen kommen. Aber dabei müssen wir die Menschen mitnehmen.

Viele werden dann sagen: Wieso soll ich mich verändern, ich lebe doch ganz gut?

Lotz: Es stimmt, wir als Gesellschaft können uns noch nicht vorstellen, was auf uns zukommt. Aber diese Transformation ist auch der Einstieg in eine neue Welt: Wir gehen in eine neue Zeit.

Stoch: Für viele Menschen ist Veränderung bedrohlich. Aber inzwischen merken auch immer mehr Menschen: Nichtstun ist keine Option. Wir sind – wie vor mehr als 150 Jahren, als die SPD gegründet wurde – in einer Situation, in der sich sozialdemokratische Fragen stellen. Die Wirtschaft wird es nicht alleine richten, wir brauchen jemanden, der einen Plan hat. Und den haben wir.

Was können Familien denn von einer SPD-geführten Regierung erwarten?

Lotz: Da könnte ich jetzt sehr vieles aufzählen. Wichtig finde ich das individuelle Kindergeld, das jedes Kind erhält. Es geht aber auch um den gesamten Bereich der Bildung, da müssen wir uns bemühen. Da das Ländersache ist, kann der Bund das nur mit Geld machen. Wir fordern zum Beispiel kostenlose Kitas für alle. Und ich finde es wichtig, Kommunen bei den schweren Entscheidungen bezüglich Räumen und Organisation von Schule und Kita nicht alleine zu lassen.

Stoch: Das Familienthema nimmt natürlich jeder für sich in Anspruch. Aber unsere bisherige Familienministerin Franziska Giffey hat – auch wenn sie nun nicht mehr im Amt ist – vieles geschafft, vieles angeschoben. Auch bei der nun beschlossenen Garantie für den Ganztag in der Grundschule war die SPD die treibende Kraft. Die SPD weiß einfach, dass Bildung der Schlüssel ist. Das Problem in Deutschland ist, dass der Bildungserfolg von der Herkunft abhängt. Deshalb muss man sich schon fragen, warum der Einstieg in die Bildung, der Besuch der Kita, eigentlich Geld kostet.

Warum sollte man eigentlich das Kreuzchen bei Ihnen machen, Frau Lotz? Ihre Mitbewerberinnen Nina Warken (CDU) und Charlotte Schneidenwind-Hartnagel (Bündnis 90 / Die Grünen) haben doch schon Bundestagserfahrung...

Lotz: Weil ich ich bin, ich bleibe bei mir selbst. Ich möchte am Puls der Menschen sein und bleiben. Deshalb habe ich die besseren Voraussetzungen, um ihre Anliegen mit nach Berlin zu nehmen.

Stoch: Es gibt ja eine gewisse Resignation im ländlichen Raum, das Gefühl des Abgehängt-Seins. Deshalb stellt sich schon die Frage, ob man es nicht mal probieren sollte, mit einer neuen Abgeordneten. Ich denke, dass dieses Experiment sich lohnen würde.