Von Heiko Schattauer

Mosbach. Er ist in einer harten Branche unterwegs, das vermittelt schon der Name der Vereinigung, die er vertritt: Michael Seis ist zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg und als solcher auch für die Unternehmen in der Region Mosbach zuständig, die in irgendeiner Form mit Metall oder dessen Verarbeitung zu tun haben. Und zu tun hat der im Kitzbühler Vorort Westendorf aufgewachsene Seis da derzeit jede Menge. Schon bevor die ersten Anzeichen für eine Konjunktureintrübung auszumachen waren, gab es reichlich Handlungs- und Verhandlungsfelder für den IG-Metall-Vertreter. In der Insolvenz von Zuse Hüller Hille etwa.

"Ich würde sagen, es sind Gewitterwolken aufgezogen", beschreibt der 48-Jährige die wirtschaftlichen Aussichten: "Wie schnell und wohin die ziehen, das wird sich zeigen." Nach erstaunlich vielen Jahren des Aufschwungs und Wachstums bekomme die Wirtschaftsentwicklungskurve nun einen signifikanten Knick. Und um dabei nicht aus der Kurve zu fliegen, bedarf es für viele Betriebe in Deutschland einer Transformation, so die Einschätzung von Michael Seis. "Das wird uns vor große Aufgaben stellen", prognostiziert der IG-Metall-Bevollmächtigte, denn in vielen Unternehmen werde man Arbeitsabläufe hinterfragen, anpassen oder ändern müssen. Digitalisierung und Industrie 4.0 sind da nur zwei Schlagwörter, die Veränderungen bedeuten und notwendig machen. Die angesprochene Transformation "wird uns exorbitant beschäftigen", weiß Michael Seis.

Auch in den Betrieben, die der IG-Metaller in Mosbach und Umgebung betreut, sind derlei Umstrukturierungen angesagt, zum Teil hat man sich aber auch schon mittendrin in den Transformationsprozessen. Etwa auf dem Mosbacher Bergfeld: Dort ist aus Honeywell-Braukmann das Ademco1-Werk geworden, in dem man sich inzwischen auf den Schwerpunkt "Smart-Home" und entsprechende Frischwasser-Lösungen spezialisiert hat. Der amerikanische Mutterkonzern residio ist namentlich in der organisatorisch abgetrennten Vetriebssparte präsent. Seis spricht in diesem Zusammenhang von einem "Spin-Off", der das Unternehmen besser für die Zukunft aufstellen soll. Beim Vor-Ort-Besuch hat nicht nur den IG-Metall-Vertreter beeindruckt, dass im Bergfeld "fast alles, was mit dem Endprodukt zu tun hat, auch vor Ort gefertigt wird". So finden sich beim Mosbacher Armaturenhersteller nicht nur Labor und Entwicklungsbereich, sondern auch eine eigene Gießerei und eine Spritzgussabteilung. "Wirklich bemerkenswert", findet Seis, der nicht verschweigt, dass es durch die Umstrukturierung auch "sozialverträgliche personelle Anpassungsmaßnahmen" gegeben hat.

Die könnte es - mit Blick auf die Gewitterwolken - auch in anderen metallver- oder -bearbeitenden Betrieben in der Region geben, so Seis. Gerade für Unternehmen, die eng mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten, sieht der IG-Metall-Vertreter weitere Wolken aufziehen. Über Zuse Hüller Hille ist das Gewitter bereits gezogen, hat das Unternehmen schwer gebeutelt. Nach aktuellem Stand der Dinge sieht man seitens der IG Metall dort aber zumindest wieder ein wenig Hoffnung, auch wenn hinter dem neuen Investor weiter viele Fragezeichen stünden. Immerhin seien aber wieder Mittel geflossen, mit dem der Betrieb offenbar weiter geführt werden kann.

Mit dem Blick aufs Mosbacher Ganze berichtet der zweite Bevollmächtigte von einem "ausgezeichneten Markt" mit "bestens ausgebildetem Personal". Allerdings seien die Unternehmen zum Teil "ein wenig hintendran" was Tarifbindung und Mitarbeitermitbestimmung (Stichwort Betriebsrat) angeht. "Da werden wir in Zukunft noch stärker aktiv werden, Gespräche suchen", so Michael Seis, der sich und die IG Metall als Partner und Wegbegleiter von Beschäftigten und auch Unternehmen sieht.

Dabei stehe immer der "sozialpartnerschaftliche" Aspekt im Vordergrund, ebenso der konstruktive Austausch. Wenngleich Michael Seis bei aller Sympathie und Empathie etwa in Bezug auf Tarifverhandlungen oder die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben beim Arbeitsschutz auch klarstellt: "Wenn es sein muss, dann kann man mit uns auch richtig streiten."