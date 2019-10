Mosbach. (RNZ/mare) Eine tote Katze wurde am Dienstag an der Bundesstraße B27 bei Mosbach gefunden. Vermutlich wurde das Tier bei einem Autounfall getötet.

Eine Leserin meldete sich am Donnerstag bei der RNZ. Demnach habe die Katze seit dem Vormittag am Straßenrand gegenüber der Johannes-Diakonie beim Sportplatz gelegen. Am Nachmittag habe das Straßenamt der Stadt den Kadaver abgeholt.

Das Tier habe keine sichtbaren Verletzungen gehabt. Es war weiß mit grauen Musterungen an den Schenkeln und hatte einen grau-schwarz geringelten Schwanz, hellblaue Augen und rosa Pfoten. Die Leserin hoffe, dass die Besitzer so zumindest Gewissheit über den Verbleib der Katze haben. "Wenn auch traurige."