Mosbach. (schat) Wenn schon, denn schon: Nach dieser Maxime handelte Marvin Pokorny auf der Zielgeraden seiner Ausbildungszeit. Der 21-jährige Mosbacher hat den Beruf des Estrichlegers erlernt – und bei seinen Prüfungen außergewöhnliche Leistungen hingelegt. Pokorny sicherte sich damit nicht nur den Kammersieg im Bereich der Handwerkskammer Mannheim, sondern wurde zudem Bundessieger im Leistungswettbewerb der Handwerksjugend im deutschen Estrichlegerhandwerk. Darüber freut man sich natürlich in seinem Ausbildungsbetrieb, der Mosbacher Firma Fußboden Fürst. Der RNZ berichtet der Mehrfachsieger unter anderem, was ihn an seinem Job begeistert.

Handwerk hat goldenen Boden, das wird zumindest angenommen. Wenn man sein Handwerk gerade erst erlernt (hat), kann diese Überlegung aber noch nicht die ausschlaggebende Rolle spielen. Was war für Sie der Beweggrund für eine Ausbildung im Handwerk, in Ihrem Bereich?

Generell derselbe Grund wie bei anderen Berufen. Man ist ständig auf Achse und sieht etwas von der Welt. Das packt mich mehr, als in der Werkstatt "eingesperrt" zu sein.

Sicher hat man sich vorher informiert und schlau gemacht, vielleicht sogar Praktika absolviert. Aber ist die Ausbildung dann tatsächlich so verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat? Was war überraschend – positiv wie negativ?

Naja, wirkliche Überraschungen gab es für mich nicht. Durch mein Praktikum, in dem ich möglichst viele Bereiche meines Berufs abgedeckt hatte, wusste ich, was auf mich zukommt. Was mich aber doch überrascht hat, war dann, wie vielfältig das Fachgebiet Estrich eigentlich ist, da es für Laien ja "nur" den tragenden Untergrund für Bodenbeläge darstellt.

Welche Alternativen hätte es für Sie beruflich auch noch gegeben? Und warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?

Die Alternative wäre eine Ausbildung bei der Polizei gewesen. Aber einen wirklichen Grund für meine Entscheidung hat es am Ende nicht gegeben. Die Annahme bei der Firma Fürst kam ein paar Wochen früher als die der Polizei, da hatte ich mich schon entschieden.

Nun scheinen Sie Ihr Handwerk bereits sehr ordentlich zu verstehen, Glückwunsch nachträglich zum Kammersieg. Wie fühlt er sich an, dieser Erfolg?

Eigentlich nur üben und sich ein bisschen reinhängen. Da kann ich mich auch bei meiner Klasse in Schweinfurt von der Berufsschule bedanken, wir haben uns immer gegenseitig angespornt. Wir waren mit Sicherheit eine der besten Klassen der letzten Jahre. Darum fühlt es sich auch so gut an, am Ende nicht nur Kammersieger, sondern auch Landes- und Bundessieger geworden zu sein. Eben weil meine Klassenkameraden genauso gut waren wir ich.

Abschließende Frage: Bitte vollenden Sie für uns folgenden Satz: Eine Ausbildung im Handwerk lohnt sich auf jeden Fall, weil ...

... weil das Handwerk, in dem Pool voller Akademiker, heute und auch in Zukunft eine sichere und gut bezahlte Arbeit bietet.