Heyley und Achim Münch (l.) sind mit den neuen Betreibern des "Ochsen" in Nüstenbach, Benny und Aline Treiber, einfach "happy". Den Übergang nehmen die vier Gastro-Profis gemeinsam in die Hand. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Die Chemie hat sofort gestimmt", sagt die Eine. "Es war Liebe auf den ersten Blick", sagt die Andere. Aber nicht nur Aline Treiber und Heyley Münch haben sich gefunden, sondern ebenso deren Männer, Benny Treiber und Achim Münch. Die einen (Münchs) waren, die anderen (Treibers) sind die Betreiber des Restaurants "Zum Ochsen" in Nüstenbach. Genau genommen sind es beide Paare, die momentan noch das Ruder, besser die Kochlöffel und die Speisekarte in den Händen halten. Seit einigen Wochen wird gemeinsam gearbeitet, ab 1. Juli verpachten Heyley und Achim Münch ihr Haus an die Neuen. Vielleicht verkaufen sie es ihnen eines Tages …

"Gesundheitliche Gründe" haben die Münchs nach einem neuen Weg für ihr beliebtes Haus - das "Ochsen-Restaurant" und die "Ox-Scheune" als Veranstaltungs-Location - suchen lassen. "Nach 26 Jahren fällt es uns zwar nicht leicht, Abschied von dem zu nehmen, was wir aufgebaut haben", meint die aus New York in den Odenwald gezogene Heyley. Zumal man gerade vom Gourmet-Führer Michelin zum wiederholten Male nicht nur mit dem "Bib" für eine gute Küche mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet wurde, sondern zusätzlich mit zwei "roten Bestecken" für "schönste Adresse".

Nicht nur die Michelin-Tester finden den "Ochsen" als Genussadresse "stilvoll-gemütlich", sondern auch Aline und Benny Treiber. Die beiden sind gleich alt (31), kommen aus Sachsen, sind verheiratet und haben einen zweijährigen Sohn. Die Bande sind aber nicht nur familiär, sondern seit vielen Jahren auch beruflich geknüpft. Er als Koch und Küchenmeister und sie als Restaurantfachfrau waren gemeinsam in Häusern in der Schweiz, in Österreich und Bayern tätig. "Manche mit Stern", sagt Benny Treiber, dessen Bruder - ebenfalls Koch - das Verbindungsstück zu den Münchs im Odenwald wurde. Für die Treibers vollzieht sich damit der Schritt in die Selbstständigkeit. Wie sich für die nach einer Zukunftslösung suchenden Münchs alles gefügt hat, ist für Heyley ein "Geschenk des Himmels".

Den Übergang gestaltet das Quartett dank der stimmigen Chemie sanft. Noch wirken Heyley und Achim Münch an der Herd- und Tischfront mit. Die Speisekarte trägt zur Hälfte schon die Handschrift von Benny Treiber, worin auch die im "Ochsen" immer beliebten Linsen (nur ein wenig anders) und das Zweierlei vom Ochsen ihren Platz haben. "Wir führen die gute Tradition weiter", versprechen die beiden Neu-Nüstenbacher, für die der "einzigartige Charme des Hauses" dazuzählt. "Auf jeden Fall soll der familiäre Charakter weiter bestehen", so Aline Treiber. Apropos Nüstenbacher: Die haben die Neuen beim Dorffest schon äußerst freundlich begrüßt. Zur Fortführung der Tradition werden auch die Aktionen wie etwa die "Schweizer Wochen" zählen, da machen die Sachsen keine Ausnahme.

Änderungen bei den Öffnungszeiten gibt es sehr wohl: Fortan kann man wieder am Mittwochabend dinieren, und im August wird nicht - wie schon gemunkelt - geschlossen sein. Bei besorgten Anfragen, ob "alte" Gutscheine noch gültig seien, können die Pächter ebenfalls beruhigen. Der Lieferantenstamm wird gehalten, nur im Service sucht man noch Verstärkung, denn noch ist die (männliche) Perle des Hauses, Roland Münch, nicht wieder im Einsatz.

Achim und Heyley Münch sind in eine kleine Wohnung neben der Ox-Scheune umgezogen. Von hier aus schauen sie neugierig darauf, was ihnen die gastronomische Zukunft noch bringt. Vielleicht wieder ein Schiff? Über den gelungenen Übergang aber sind sie zunächst einmal einfach nur "happy" - wie in einer guten Menüfolge …