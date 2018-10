In der Waldstadt haben die Abbrucharbeiten am Kindergarten begonnen. Foto: Roos

Mosbach-Waldstadt. (kos) Seit vielen Jahren setzt sich die Katholische Kirchengemeinde St. Bruder Klaus in der Waldstadt mit großen baulichen Veränderungen auseinander. So erfolgte der Einbau eines neuen Gemeindesaals in die Bruder-Klaus-Kirche. Nun steht der Abriss des alten Kindergartens und dessen Neubau bevor.

Über dessen Planung informierte das Architekturbüro Nohé (Trienz) bei einer Gemeindeversammlung. Bertold Nohé und Architektin Reichel gingen auf die "Vorgeschichte" ein. Die engagierten fachlichen Ratschläge des Kindergartenpersonals lobte Nohé.

Inzwischen konnte das Büro den Bauantrag einreichen. Dieser sieht eine eingeschossige Flachdach-Bebauung vor. Im neuen Kindergarten können vier Gruppen auf 800 qm Fläche betreut werden. Im Untergeschoss wird es Räume für die Jugendarbeit der Pfadfinder geben.

Nohé bezifferte die Baukosten auf rund drei Millionen Euro. 70 Prozent Zuschuss hat die Stadt Mosbach zugesagt. Ausgenommen sind davon die Kosten für die Pfadfinder-Räume, die komplett zu Lasten der Kirchengemeinde gehen.

Die Architekten hoffen, dass der neue Kindergarten nach den Sommerferien 2020 eröffnen kann. Allerdings betonte Nohé die "Engpässe" bei den Baubehörden und den Baufirmen. Indes haben die Abbrucharbeiten begonnen.