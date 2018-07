"Neulich auf dem Totenacker, traf ich so nen Macker." Ihre ganz eigenen Reime auf das Spiel der Geschlechter machten sich die "Schönen Mannheims", die am Freitagabend bei ihrem ersten Auftritt in der Alten Mälzerei in Mosbach euphorisch gefeiert wurden. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Es kann sogar sein Gutes haben, wenn man den Unbilden des Wetters weichen muss und in ein regensicheres Ausweichquartier umsiedelt. Zumindest konnten den Auftritt der "Schönen Mannheims" am Freitagabend in der Alten Mälzerei 450 Gäste verfolgen. Gut doppelt so viele, wie in den ursprünglich vorgesehenen Hospitalhof gegangen wären. Der Frauenanteil lag "Ungebremst" jenseits der 90-Prozent-Marke bei diesem famosen Mosbacher-Sommer-Abend.

"Musik ist Trumpf", gab das Mannheimer Quartett unmissverständlich das Motto vor. Wohl bei den meisten im Publikum weckte es Erinnerungen an die Samstagabend-Sendung von Peter Frankenfeld - an eine Zeit, in der drei Fernsehkanäle ausreichten und es sogar einen Sendeschluss gab. Wann sonst hätte man sich denn auch auf Männepirsch begeben sollen? Von Trumpf zu Triumph war es bei den vier Grazien aber nur ein kleiner Assoziationssprung in einem an Sprüngen reichen Programm.

Gut bestrümpft und bemiedert ging es über Friedhöfe und durch das schnuckelige Mosbach. Fritzens und Hörster kamen den Schönen zuhauf vor die Flinte. Tolle Hechte und größenwahnsinnige Beleuchter, die sogar die Sterne vom Himmel holen wollten. Sie alle bekamen ihr Fett gehörig weg.

Auch musikalisch kannten die Vier keine Berührungsängste. Sie gaben stil- und stimmsicher die Comedian Harmonists und glänzten als Sinatras Schwestern im Geiste. Belcanto-Arien und Musical-Nummern vermengten sie zu einer Melange, die es in sich hatte. Kein Wunder, dass die Zugabe den besonderen jahreszeitlichen Ausprägungen dieses Sommers Tribut zollte: "S’is Winterzeit in Wien" fiakerten sich die vier Künstlerinnen durch allerlei verwegene Gstanzl. Von böse bis hintersinnig ging die Route zwischen gnadenlosen Maronimännern und überfahrenen Katzen. Wunderbar!

Im Epizentrum des ungebremsten Ideentaifuns saß meist Stefanie Titus. Mit Lady-Di-Frisur und stoischem Gesichtsausdruck beherrschte sie das Reich der schwarzen und weißen Tasten bravourös. Mitunter ein Heben der Augenbrauen als maximale Gefühlsregung kontrastierte perfekt mit den drei Kolleginnen vom hochdramatischen Fach. Eine Ukulele missbrauchte Titus ohne mit der Wimper zu zucken als Percussionsinstrument.

Mit perfekter Passform in der Kehle gab Anna Krämer den Tenor und sprengte jede Arie. "Betören und Betäuben", nach dieser Vorgabe handelte sie allzu gerne und polierte en passant das Monnemer Ursilber kräftig auf. Susanne Back drehte das Knöpfchen am Radio Oriental und präsentierte eine hebräische Pop-Ballade voller Drive. "Ich hab Kreislauf", konterte Smaida Platas und hielt sich an perlende Essenzen. Doch auch als Racheengel in bester Dreigroschenoperntradition ließ sie den Schampus überschäumen und schickte sämtliche Konkurrenz-Flittchen ins Nirwana.

Jenseits der Soli, die den zweiten Teil dominierten, gefiel die Interaktion der Vier bei Eigenkreationen. Im "Studio 4" machten sie sich über gängige Werbeklischees lustig und griffen zu extravaganten "Überunterputzstützmiedern". Zur Not tat es auch eine "BaTuDo", anstelle des romantischen Mondes. Eine "Bananen Tupper Dose", aber das weiß doch jeder.

Das "Hohelied auf den Navi" bezirzte mit verschiedenen Stimmlagen. Direkt auf die Wendehalsspur zog es Mandy, nur schnell zur nächsten Broilerbude. Sogar das Esoterikzuckerschneckle kam bald in Rage und gab den "Grasdackel." "Du darfst mich antouchen, du lecker Hase", ging Horstchen mächtig ran.

Apropos Autofahren. Da hatten die "Schönen Mannheims" eine Folge von der Fernsehreihe "Der 7. Sinn" von 1973 ausgegraben, die dabei mit ernster Stimme über alle weiblichen Unzulänglichkeiten beim Autofahren informierte. Ehrensache, dass das Quartett darauf "ungebremst" abfuhr. Das endete mit einem Blechschaden und stehenden Ovationen.