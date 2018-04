Mosbach. (pol/mare) Am Dienstagabend fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in Mosbach auf dem Parkplatz "Am unteren Graben" aus einer Parklücke und stieß dabei gegen einen dort parkenden VW Passat. Am beschädigten Pkw wurde zwar ein Zettel mit einer Handynummer hinterlassen, diese Nummer existiert allerdings nicht.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Das unfallverursachende Fahrzeug könnte ein VW Bus gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Mosbach unter Telefon 0 62 61 / 80 90 in Verbindung zu setzen.