Von Heiko Schattauer

Mosbach. Eineinhalb Jahrhunderte ist die Volksbank Mosbach schon erfolgreich "im Geschäft". 2019 durfte man das große Jubiläum feiern, sich mit Stolz und gutem Recht auf die Schultern klopfen. Ein Jahr wie 2020 hat es indes in der langen Geschichte der Genossenschaftsbank noch nicht gegeben, in 150 Jahren nicht. Die Coronapandemie hat natürlich auch die Bilanz der Volksbank Mosbach beeinflusst, wie die beiden Vorstandsvorsitzenden Holger Engelhardt und Marco Garcia gleich eingangs des Online-Pressegesprächs zum abgelaufenen Geschäftsjahr verdeutlichten.

Von einem "noch nie da gewesenen Jahr" sprach Garcia rückblickend, ein "Jahr der Katastrophen" skizzierte Engelhardt in seinem Part der Retrospektive. Dass die Volksbank Mosbach am Ende dennoch ein positives Ergebnis nach Steuern von rund 868.000 Euro erzielt hat, stimmt (nicht nur) die beiden Hauptverantwortlichen "wirklich zufrieden". Damit konnte man nämlich in etwa das Ergebnis aus dem Vorjahr wiederholen, trotz aller Umstände.

"Wir haben Veränderungsfähigkeit unter Beweis gestellt", erklärt Engelhardt mit Blick auf pandemiebedingte Anpassungen bei Arbeits- und Austauschabläufen. Erstmals in der Bankgeschichte befanden sich einige Abteilungen vorübergehend in Kurzarbeit, Beratungen wurden per Telefon- oder Videokonferenz absolviert, nach Pandemieausbruch umgehend alle rund 2000 Firmenkunden persönlich kontaktiert und über Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Marco Garcia berichtete in diesem Zusammenhang von einem "Kraftakt", der dank des großen Einsatzes der insgesamt 220 Mitarbeiter erfolgreich gemeistert werden konnte. Bei aller Zufriedenheit über das Geleistete bleibe aber ein Malus: Manche Mitarbeiter seien jetzt schon fast ein Jahr im Homeoffice, worunter die Unternehmenskultur leide, wie Garcia verdeutlicht: "Das Zwischenmenschliche kommt zu kurz."

Komplett kontaktfrei und virtuell hielt man erstmals auch die Vertreterversammlung im November ab. Die fand zwar eine rege Beteiligung ("Es wurde deutlich mehr gefragt als bei den Präsenzveranstaltungen in den Vorjahren"), hatte aber einen ähnlichen Makel: "Die Möglichkeit zum persönlichen Dialog fehlte halt", so Marco Garcia. Vermitteln konnte man den Vertretern seinerzeit aber schon eine Lösung im Umgang mit den Dividendenauszahlungen. Die Bankenaufsicht hatte die für 2019 bekanntlich untersagt. Über einen Gewinnvortrag hat man die Dividenden aus 2019 aber geschoben; zur Dividende 2020 gibt es demnach einen zusätzlichen "Bonus" (von etwa drei Prozent).

Deutliche Niederschläge fand die Coronapandemie nicht nur in den Abläufen, sondern auch in den Zahlen. Die coronabedingten Neukredite beliefen sich bei der Volksbank Mosbach auf rund 11,4 Milo. Euro – was wiederum einen guten Teil des um knapp zehn Prozent gestiegenen Neukreditvolumens 2020 (rund 156 Mio. Euro) ausmachte. Insgesamt belief sich das von Mosbach aus betreute Kundenkreditvolumen im abgelaufenen Jahr auf rund 876 Mio. Euro. Wachstum verzeichnete man auch im Bereich des Einlagengeschäfts: Das Volumen der Kundenanlagen wird von der Volksbank mit 1,268 Milliarden Euro angegeben und ist damit im Vergleich zu 2019 um 7,6 Prozent gestiegen. "Diesen Anstieg hatten wir so nicht erwartet", erklärt dazu Marco Garcia.

Das Ungleichgewicht von Einlagen und Krediten sei zunehmend problematisch. Der stattliche "Passiv-Überhang" – also Geld, das man von Kundenseite erhält, aber auf der anderen Seite nicht wieder an Kunden als Kredit vergeben kann – lasse sich nämlich nur mit viel Mühe kostendeckend verwalten. In der anhaltenden Niedrigzinsphase schaffe man es dank sehr guter Anlagestrategien (die Berater der Volksbank erhielten zuletzt regelmäßig Auszeichnungen) aber, dass Negativzinsen für Privatkunden auch 2021 kein Thema sind, wie Holger Engelhardt im Bilanzgespräch bekräftigte. Unter dem finalen Strich steht in der Bilanz 2020 eine Summe von 1,098 Milliarden Euro; 2019 hatte man mit 1,002 Mrd. ein ähnliches Ergebnis verzeichnet.

Neben den im Bankgeschäft elementaren Zahlen vermittelte man im Bilanzgespräch aber auch elementare Botschaften. So seien derzeit keine Veränderungen in der Filialstruktur geplant. Wenngleich man das Kundenverhalten bzw. dessen Entwicklung natürlich immer im Blick habe. Dank einer sehr guten Eigenkapitalbasis sieht man bei der Volksbank Mosbach eine "hohe Widerstandsfähigkeit" gegen (weitere) Krisen oder anderweitige Negativentwicklungen.

Als Regionalbank habe man in der Coronazeit bewiesen, dass man dem heimischen Mittelstand schnell und zielgerichtet helfen kann, was man auch weiterhin tun wolle. Die Risikovorsorge müsse man für das laufenden Jahr 2021 dennoch erhöhen, erklärten Garcia und Engelhardt, auch wenn sie noch keine signifikante Krisenstimmung unter den (Geschäfts-) Kunden ausmachen. Die Volksbank selbst hat sich für das laufende Jahr vier Prozent Wachstum verschrieben, auch wenn man sich in einem "wirtschaftlich herausfordernden" Umfeld bewege. Besserung erhofft man sich unter anderem auch für die als Tochtergesellschaften betriebenen Reisebüros. Die VR Immobilien GmbH sei auf einem "engen Markt" etabliert und erfolgreich unterwegs.

Fortführen will man das gesellschaftliche Engagement: Rund 110.000 Euro flossen 2020 als Spenden/Sponsoring von der Volksbank aus in die Region. Auch die Bürgerstiftung und den 2020 innovativ modifizierten Ehrenamtspreis wird man weiter unterstützen.