Die 25. Mosbacher Buchwochen starteten in der Buchhandlung "Thalia". Jonas Erzberg (alias Hannes Finkbeiner) las aus seinem Liebesroman "Unheilbar glücklich". Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Mit seinem zweiten Roman strebte Jonas Erzberg nichts weniger als "eine tiefenpsychologische Revolution des Unterhaltungsromans" an. Am Freitagabend eröffnete "Unheilbar glücklich" die 25. Mosbacher Buchwochen in der gut gefüllten "Thalia"-Buchhandlung. Hinter dem Pseudonym Jonas Erzberg verbirgt sich der Journalist Hannes Finkbeiner, der als Gastrokritiker regelmäßig für die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" schlemmt und schreibt.

Auch wenn der Abend für die "liebe Gemeinde" mit einer larmoyanten Grabrede - inklusive Orgelspiel - begann, er wurde recht amüsant. Zumindest wenn man sich für das Seelenleben eines durchschnittlichen deutschen Mittelstands-Hypochonders interessiert. Dass sich bei Finkbeiner/Erzberg Fiktion und Realität gerne mischen, zeigte sich beim "Making of" des Romans: "Es wäre doch lustig, einmal einen Hypochonder in ein Schwellenland zu schicken", dachte der Asien-begeisterte Autor, als er vor drei Jahren in Bangkok auf dem Bordstein ein Hühnchen verspeiste. Im Hintergrund der mobilen Garküche entdeckte er nämlich eine seltsame Flüssigkeit. Wieder aus dem Urlaub zurück, brauchte er nur noch "die beiden losen Enden zusammenzufädeln", schon konnte das Schicksal von Konstantin seinen unvorhergesehenen Lauf nehmen.

Zwischen deutschem Ärzte-Wartezimmer, thailändischem Yogacamp, Psychologencouch und blauer Lagune wechselten die Schauplätze. Zwischendurch demonstrierte der Autor, welche Gefahren bei mangelnder Hygiene in der Küche lauern. Mit einem Cutter zerstückelte er einen Topfschwamm und warnte eindringlich vor Putzfehlern: "55 Milliarden Bakterien können in einen Quadratzentimeter lauern." Klar, der aufmerksame Zuhörer ahnte es längst, auch die Grenzen zwischen Protagonist und Autor sind recht durchlässig. Was dem Lachfaktor allerdings nicht schadete.

Zusätzliche Plastizität erhielt die Lesung durch einstreute Soundschnipsel. Hatte die Orgel ausgedient, versetzten Meeresbrandung und Dschungelvögel nach Thailand, dem Ziel der Sehnsucht unseres Titelhelden. Da er überzeugt davon ist, sowieso kurz vor dem Ableben zu stehen, fliegt er spontan seiner Traumfrau hinterher - eine Yoga-Lehrerin.

Auf seine Namensvielfalt angesprochen, erklärte der Autor den Unterschied: der seriöse Journalist, das sei Hannes Finkbeiner. Der Autor unterhaltsamer Lektüre Jonas Erzberg. "Meine Mama hat mir das nie verziehen", gab der Schwarzwälder zu Protokoll. Namensänderungen bildeten im ersten Spielort der Buchwochen ein zweites Thema. Konnte Karl-Heinz Harst doch nach dem "Wechsel" zur ersten Lesung bei "Thalia" begrüßen. Er versprach, dass das Käfertörle-Café weiter Bestand haben werde - wie auch die Veranstaltungen.

Interaktiv wurde es beim Signieren. Da bat der Autor um "Quid pro quo" - will sagen: "Unterschrift gegen Unterschrift". Weshalb die Leser sich in einem Exemplar von "Unheilbar glücklich" verewigen durften. Dass in Mosbach eine echte Frau Finkbeiner mit dabei war, freute den Namensvetter besonders.