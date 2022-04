„The King’s Singers“ Christopher Bruerton, Nick Ashby, Edward Button, Edward Button, Patrick Dunachie und Julian Gregory (in Schwarz, von links, gemeinsam mit dem gastgebenden MGV „Frohsinn/Troubadix“) demonstrierten bei ihrem Konzert in der Alten Mälzerei eindrucksvoll die hohe Schule des englischen Ensemblegesangs. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Mosbach. Zum großen Chorjubiläum anlässlich des 175-jährigen Bestehens hatten sich die "Troubadix"-Männer vom MGV Frohsinn 1845 etwas ganz Besonderes gegönnt und mit den legendären "King’s Singers" eines der weltbesten Gesangsensembles nach Mosbach eingeladen. Vor 27 Jahren sind die sechs Gentlemen aus England (damals noch in anderer Besetzung) schon einmal auf Einladung des Männergesangvereins zu Gast in Mosbach gewesen. In diesem Jahr sollte es endlich wieder soweit sein, wenn auch ein bisschen verspätet wegen mehrfacher Verschiebungen des mit großer Vorfreude erwarteten Konzertes durch Corona.

Seit ihrer Gründung 1968 sind The King’s Singers unangefochten Weltspitze, genau genommen haben sie diese Art des professionellen A-cappella-Gesangs sogar selbst aus der Taufe gehoben. Natürlich gab es in England immer eine reiche Tradition der Kathedralchöre und universitären Singing Clubs, aber die King’s Singers waren die ersten, die sich voll und ganz auf dieses feine solistische Format spezialisierten – und sie haben damit Maßstäbe gesetzt und nachfolgende Musiker und Ensembles inspiriert. Unvermeidliche Besetzungswechsel haben sie über die Jahre unbeschadet überstanden, der typische Ensembleklang ist im Laufe der Zeit sogar fast noch schöner geworden, sofern das überhaupt möglich war.

Und so begeistern die King’s Singers bis heute ihre Fans weltweit und beweisen dabei eine stilistische Bandbreite, die ihnen kein anderes Ensemble nachmacht. Das Programm "Songbirds", das sie in der Alten Mälzerei vorstellten, umfasste neben vielen wunderbaren Klassikern aus ihrem riesigen Repertoire auch ganz neue und zeitgenössische Stücke, die sogar für eingeschworene Fans eine angenehme Überraschung waren.

Den Konzertauftakt übernahmen als Gastgeber die Troubadix-Männer und sangen unter dem temperamentvollen Dirigat von Philipp Mörsberger das erste Lied des Abends selbst, bevor Chorsprecher Andreas Beuchert die Gäste aus England auf die Bühne bat. Und da war sie wieder, diese Magie, die bei den Auftritten der King’s Singers zuverlässig für Gänsehaut sorgt: Vom ersten Ton an wird der Zuhörer in ein unglaublich intensives, filigranes Klanggewebe eingesponnen, das man am liebsten niemals wieder verlassen möchte! Sie singen eigentlich überraschend leise, auch ganz ohne Verstärkung – und doch scheinen sie sofort den ganzen Raum in Resonanz versetzen zu können.

Seidig und fein, anscheinend vollkommen mühelos klingen diese Stimmen. Von den federleichten hohen Tönen der Countertenors Patrick Dunachie und Edward Button bis zum schlanken, sonoren Bassregister von Jonathan Howard decken die sechs Männer einen beachtlichen Tonumfang ab. Tenor Julian Gregory und die beiden Baritone Christopher Bruerton und Nick Ashby übernehmen die mittleren Lagen mit geschmeidigen, differenziert zeichnenden Stimmen. Und dabei zeigt sich das Besondere bei diesem Ensemble, vielleicht auch das Geheimnis seines anhaltenden Erfolges: Jeder Sänger bringt in die jeweils aktuelle Besetzung seine eigene natürliche Klangfarbe und auch seine Persönlichkeit ein und verleiht ihr damit eine eigene Signatur.

Den Begriff "close harmony" scheinen die sechs Männer buchstäblich neu geprägt zu haben und verkörpern ihn in absoluter Perfektion: Dicht nebeneinanderstehend, werden sie beim Singen zu einer mit bestechender Souveränität agierenden Einheit: Nicht die kleinste Ungenauigkeit ist da jemals zu hören, jede Atempause, jede kleine Extra-Zäsur wird gemeinsam empfunden und ausgeführt – traumhaft! Und dazu wirkt das alles auch noch so frisch und unverbraucht musiziert, als würden sie gerade improvisieren – auch bei Songs, die sie sicher schon unzählige Male in Konzerten gesungen haben.

Humor kommt nicht zu kurz in diesem Programm: Da wird gezwitschert und gegackert in "Chant des oiseaux", ein lästiges Insekt verscheucht beim "Hummelflug" oder in dem herrlichen musikalischen Minidrama "Die Bremer Stadtmusikanten" eine Räuberbande in die Flucht geschlagen. Die begeisterten Fans in der Mälzerei hätten sicher liebend gerne noch stundenlang zugehört, aber irgendwann musste man die sechs freundlichen Gentlemen nach mehreren Zugaben schließlich doch gehen lassen – gefeiert mit anhaltenden "standing ovations", so wie sich das gehört nach einem Auftritt, bei dem ohne jeden Zweifel echte Weltklasse zu hören war.