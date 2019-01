Mosbach-Diedesheim. (pol/mün) Eine Tankstelle in Mosbach-Diedesheim wurde am Mittwochabend ausgeraubt. Die beiden Täter konnten nach dem Überfall fliehen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 21 Uhr näherten sich zwei vermummte Männer dem Tankstelleneingang in der Heidelberger Straße, einer trug eine Pistole. Das Duo drängte eine Mitarbeiterin, die gerade in der Eingangstür stand, zurück in den Verkaufsraum. Auf Englisch forderten die Männer Geld, berichtet die Polizei. Der Größere der beiden lief mit der Waffe zum Kassenbereich und brachte die Mitarbeiterin dazu, die Kasse zu öffnen. Daraus entnahm er einige Geldscheine.

Danach durchsuchten die beiden Täter noch ein angrenzendes Büro. Sie nahmen aber nichts mit und flüchteten in Richtung Jahnstraße. Dort stiegen sie in einen silbernen Kleinwagen und fuhren in Richtung Neckar davon.

Beide Männer trugen Sturmhauben und waren etwa 1,80 Meter groß, wobei der Mann mit der Pistole etwas größer als der andere erschien.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und Unterstützung des Polizeipräsidiums Mannheim ein. Doch die beiden Täter und der silberne Kleinwagen bleiben verschwunden.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 07131/104-4444 bei der Polizei melden.