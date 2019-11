Die Stadtwerke Mosbach sanieren und erweitern in der Hauptstraße derzeit das Stromnetz. Foto: A. Rechner

Mosbach. (ar) Seit einigen Tagen klaffen mehrere (abgesicherte) Baulöcher am Eingangstor der Altstadt Mosbach – in der Hauptstraße ab Höhe der Martin-Butzer-Straße in Richtung Innenstadt. Der Grund: Die Stadtwerke Mosbach richten dort eine neue Trafostation ein. Im Zuge dessen wird zurzeit das Stromnetz im Umfeld begleitend saniert und erweitert, erläutert Martin Hentschel, Abteilungsleiter Stromversorgung bei den Stadtwerken, auf RNZ-Nachfrage.

Insgesamt investieren die Stadtwerke dem Abteilungsleiter zufolge in dieses Ausbau- und Modernisierungsprojekt einen sechsstelligen Betrag. Im Detail werden ältere Mittelspannungskabel und Niederspannungskabel erneuert. Die Anbindung an das bestehende Stromnetz in Richtung Innenstadt und die Verfüllung der Kabelgräben sollen nach der bestehenden Planung noch im Laufe des Novembers abgeschlossen sein.

Die Arbeiten am dortigen Stromnetz sollen die Möglichkeit bieten, bei Veranstaltungen wie dem Mosbacher Frühlingsfest in diesem Bereich mehr Anschlussleistung bereitstellen zu können. Überdies ersetzen laut Hentschel die Stadtwerke mit dem neuen, leistungsstärkeren Trafo eine ältere Station, die im Keller des „Schlappenmüller-Baus“ untergebracht ist.