Mosbach. (stm) Es ist wieder soweit: Am Samstag, 19. September, findet von 10 bis 13 Uhr die im Frühjahr Corona-bedingt abgesagte Stadtputzaktion statt. Im Rahmen des diesjährigen Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar wird die Müllsammelaktion nun nachgeholt. Erneut setzen so alle gemeinsam ein Zeichen für das bürgerschaftliche Engagement in Mosbach und gegen den Unrat in der Stadt.

Alle Bürger(innen), Vereine, Schulen und andere Gruppen sind aufgerufen, etwas für die Umwelt zu tun und mitzumachen. Viele helfende Hände werden gebraucht, um Bürgersteige, Wegränder und Grünanlagen von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Alles, was nicht in die Natur oder auf den Gehweg gehört, soll verschwinden.

Als kleinen Dank erhalten die Helfer(innen) das blaue "Wir schaffen was"-T-Shirt sowie einen Mund-Nasenschutz. Wegen der Bestellung der T-Shirts bittet die Stadt darum, sich bis Ende August bei Frau Epp, Tel.: (0 62 61) 82-4 87, oder Frau Fiederer, Tel.: 82-2 15, zu melden. Dort gibt es auch weitere Informationen.