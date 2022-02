Mosbach. (schat/stm/pol) Mitunter merkt man ziemlich schnell, wenn eine Idee nicht die allerbeste war. Eine Straßensperrung einfach mit einem Schlenker über den angrenzenden Acker zu umfahren, zählt zu derlei Überlegungen – erst recht, wenn es zuvor tagelang immer wieder kräftig geregnet hat.

Aber der Reihe nach: Seit Montag ist (wie immer um diese Zeit) die nächtliche Sperrung des Hardhofwegs zum Schutz der Amphibien eingerichtet. In der der Zeit von 18.30 Uhr am Abend bis 5 Uhr morgens müssen Verkehrsteilnehmer wegen der Krötenwanderungen am Hardhof über die B 27 ausweichen. "Das klappt in den allermeisten Fällen problemlos, die Schutzmaßnahmen werden dankenswerterweise von einem Großteil der Bevölkerung mitgetragen", erklärt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach. Einige wenige versuchen allerdings immer mal wieder, die Schranke zu umgehen – und scheuen dabei auch nicht davor zurück, fremde Grundstücke zu überfahren.

Im jüngsten Fall ging das Umfahrungsvorhaben am gesperrten Hardhofweg komplett daneben, die Strafe folgte sozusagen auf dem Fuße – oder eben im Acker, um im Bild zu bleiben. In einem schon eingesäten Feld hat sich nämlich in der ersten Nacht der Sperrung ein(e) Unbekannte(r) mit einem dunklen Mercedes festgefahren. Den im aufgeweichten Untergrund gestrandeten Kombi ließ er/sie dann erst mal zurück. Am Dienstagmorgen fiel Mitarbeitern des Bauhofs das deplatzierte "Ackerfahrzeug" auf, die verständigte Polizei stellte den Halter fest und nahm entsprechende Ermittlungen auf, u.a. wegen Unfallflucht bzw. des hinterlassenen Schadens am Feld. Das Fahrzeug selbst fand später seinen Weg aus dem Acker, wie und mit wessen Hilfe ist nicht bekannt.

Ob der wohl folgenden Konsequenzen der missglückten Umfahrung bleibt festzuhalten: Die vorgegebene Umleitung über die B 27 wäre sicher mit weniger Ärger verbunden gewesen.