Ein menschenleerer Marktplatz am helllichten Tag: Die Zeit des Lockdowns nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat auch in der Kasse der Großen Kreisstadt Mosbach bereits ihre Spuren hinterlassen. Der aktuelle Haushaltszwischenbericht weist allerdings auch Zahlen aus, die Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Foto: Thomas Kottal

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Was macht Corona mit dem Haushalt der Stadt Mosbach? Drei Monate nach dem Lockdown nahm sich die Stadtverwaltung dieser Frage intensiv an – und informierte im Rahmen der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Alten Mälzerei ausführlich über die aktuelle Lage und wie die Pandemie samt all ihrer Begleiterscheinungen auf die Finanzplanungen wirkt, oder besser: wirken könnte.

Denn wie Oberbürgermeister Michael Jann die Zahlen, Kurven und Diagramme von Finanzexpertin Simone Bansbach-Edelmann relativierte: "Das sind absolute Momentaufnahmen, keiner kann verlässlich sagen, wie es morgen und übermorgen aussieht." Zu viele Unbekannte sind durch Corona in die Haushaltsgleichungen gerutscht. Und doch gab’s eine – für den Moment – gute Nachricht: "Wir haben aktuell kein Liquiditätsproblem", so Bansbach-Edelmann.

Deutlich früher als sonst präsentierte die Kämmerin den Zwischenbericht; die Entwicklungen nach Ausbruch der Corona-Pandemie mit Geschäftsschließungen und dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens legten eine frühere Bestandsaufnahme nahe. Vor allem auf der Ertragsseite schlägt die Krise auch in der Großen Kreisstadt durch. Bei der Gewerbesteuer finden sich im aktuellen Zahlenwerk die signifikantesten Veränderungen. "Ohne Corona wären wir fast zwei Millionen über dem eigentlichen Ansatz", erklärt Simone Bansbach-Edelmann. Da es aber Corona-bedingt bereits zu Herabsetzungen von rund 1,4 Millionen Euro gekommen sei, blieben von diesem Plus nur noch 500.000 Euro übrig. Hier bleibe nur zu hoffen, dass es aufgrund der Krise und ihrer Nachwirkungen keine weiteren Ausfälle gebe, so OB Jann.

Ein klares Minus muss man auch beim Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich ausweisen, rund 1,4 Millionen Euro sind hier weniger als geplant in der Kasse, bei der Vergnügungssteuer fehlen weitere 300.000 Euro. Viele Fragezeichen stehen hinter den Schlüsselzuweisungen, da seien noch entsprechende Verhandlungen und Gespräche unter Corona-Vorzeichen zu führen, ergänzte Jann.

Simone Bansbach-Edelmanns Botschaft am Ende des Zwischenberichts: "Das Erreichen eines ausgeglichenen oder sogar leicht positiven Haushaltsergebnisses nach Planansatz in Höhe von 0,6 Millionen Euro ist weiter möglich." Eine haushaltswirtschaftliche Sperre oder ein Nachtragshaushalt seien nicht erforderlich – "nach jetzigem Stand", wie die Kämmerin ebenso wie OB Jann betonten. Der Verweis auf die Momentaufnahme sei ob der großen Unsicherheiten bei der Gewerbesteuerentwicklung, dem Umgang mit Schlüsselzuweisungen und der Ausgestaltung der Coronahilfen für die Kommunen angebracht und notwendig.

"Stand 17. Juni sind wir im Fahrwasser", verdeutlichte der Oberbürgermeister auf eine Nachfrage aus dem Gremium, ein verlässlicher Ausblick sei aber aufgrund der Unbekannten kaum möglich. "Wichtig ist nun aber auch, dass wir als Kommunen weiter investieren, begonnene Projekte fortsetzen", bekräftigte Jann: "Wenn wir jetzt auf die Bremse treten, nutzen doch die ganzen Konjunkturprogramme auch nichts." In Anbetracht der begrenzten Haushaltsmittel mache man in der Großen Kreisstadt ja ohnehin nur das Notwendige. Und diese Investitionen, so der OB, müsse man auch mit/nach Corona unbedingt weiterführen.

Aus dem Gemeinderat kam hier kein Widerspruch, überhaupt war man sich in der Juni-Sitzung in allen Tagesordnungspunkten, in denen ein Beschluss zu fassen war, auch völlig einig. Etwa, was die Beschaffung eines neuen Wechselladerfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Mosbach (Abteilung Stadt) anbelangt: Für die wird nun bei der Firma F&B Nutzfahrzeugtechnik GmbH (Hagenbach) ein solches Gefährt zum Preis von knapp 290.000 Euro bestellt. Ebenso einstimmig sprach sich der Gemeinderat für die Fortsetzung und Mitfinanzierung der sogenannten Berufseinstiegsbegleitung an der Lohrtalschule aus.

Das Projekt läuft bereits seit einigen Jahren. Nachdem sich der Bund aus der Finanzierung zurückgezogen hat, ist nun die Stadt als Schulträger gefordert. Warum man diese Investition – für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind insgesamt 26.500 Euro eingeplant – tätigen sollte, verdeutlichte Lohrtalschulleiter Carsten Uhrig: "Wir haben eine Übergangsquote von Schule in Ausbildung von 60 Prozent – der Landesschnitt liegt bei 17."