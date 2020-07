Von Peter Lahr

Mosbach. Hinter dem ehemaligen Mosbacher Franziskanerkloster – heute als Amts- und Landgericht genutzt – ist 1997 ein Klostergarten entstanden. Der Beitrag des Landes Baden-Württemberg zur Landesgartenschau orientierte sich an historischen Anlagen. Einen Duft-, Gemüse- und Kräutergarten flankiert eine große Obstwiese. Bis auf einige Umfassungs- und Terrassierungsmauern ist vor Ort aber kaum etwas älter als 23 Jahre.

Unter Regie des Mehrgenerationenhauses (MGH) Mosbach engagierten sich hier in den letzten sieben Jahren unterschiedliche Partner. Kooperationen mit der Lohrtalschule und dem Naturheilverein versuchte Pflanzenexpertin Hedwig Kempf zu vertiefen. Leider war das Engagement einiger Partner nicht von Dauer. Auch zwischen dem zuständigen Amt "Vermögen und Bau" in Heilbronn und manchem Engagierten vor Ort schien die Chemie nicht immer zu stimmen. Nach personellen Umbrüchen und einem bedauerlichen "Chaoszustand" in den letzten beiden Jahren stellte nun die Landesbehörde ein neues Pflegekonzept vor.

Damit wolle man den Konflikt zwischen Wünschenswertem und Möglichem, sprich Bezahlbarem, positiv auflösen. Die RNZ sprach nicht nur mit dem kommissarischen Amtsleiter Frank Berkenhoff, sondern auch mit dem zuständigen Grünplaner Joachim Benz und Gartenbautechnikerin Sandra Wengert. Aus Mosbach waren MGH-Geschäftsführerin Michaela Neff sowie die Beet-Patinnen Rosemarie Pollakowsky und Zora Dodic mit dabei.

"Wir betreuen in fünf Landkreisen 1100 bauliche Objekte", skizzierte Berkenhoff die Mammutaufgabe seiner Behörde. Überall kooperiere man mit freien Partnern und sei froh über die gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Mosbacher MGH. Ein festes Budget gebe es nicht für den Klostergarten: "Wir investieren das, was notwendig ist." In den letzten beiden Jahren habe man gut 54.000 Euro in die Hand genommen. Der Großteil des Geldes floss in die professionelle Pflege. Aber auch eine wassergebundene Wegoberfläche ist erneuert worden, zudem kamen neue Bänke und neue Pflanzen auf das Areal. "Die Beschilderung ist in der Tat derzeit nicht schön", gab Frank Berkenhoff unumwunden zu. Die teilweise unleserlichen Hinweisschilder sollten entfernt bzw. erneuert werden. "Wir versuchen, das noch 2020 hinzubekommen", versprach der Amtsleiter.

Keine probate Lösung sah Berkenhoff für den zentralen Brunnen. Nachdem der Zulauf bei Bauarbeiten beschädigt wurde, fließt hier schon seit Jahren kein Wasser mehr. Ein Provisorium erwies sich nicht als tragfähig. Man müsse weiter überlegen, ob es eine wirtschaftliche Lösung gebe, so Berkenhoff.

Letztes Jahr entdeckte man nach Rodungsarbeiten ein großes Loch in einer Terrassierungsmauer. "Es ist ein statisches und ein denkmalschutztechnisches Problem", erklärte der Beamte, weshalb man auch hier keine schnelle Lösung präsentieren könne. Einfach die Stelle wieder aufzumauern, sei keine Option. Da die Mauer auch an anderen Stellen bereits große Wölbungen aufweise, sei wahrscheinlich ein Neubau unumgänglich. Entscheiden müsse hier das Landesamt für Denkmalpflege. Und dann kämen wieder die Finanzen ins Spiel ...

"Es war ein sehr pflegeintensiver Garten mit vielen Einzelbeeten", konkretisierte Joachim Benz ein Problem der Vergangenheit. Die Vielzahl der einjährigen Pflanzen, die Hedwig Kempf mit ihren Helfern im oberen Kräutergarten auf quadratischen Beeten kultivierte, war für die Besucher zwar ein großer Sinnengenuss und lehrte viel über altes Medizinwissen. Aber im Rahmen der Unterhaltspflege könne das Land eine solch kleinteilige Kultur nicht weiter stemmen.

Über ein Drittel der alten Kräuterbeete hat man nun mit Rasen begrünt bzw. einige davon komplett zurückgebaut. Zudem bevorzugte man eine überschaubare Menge von robusten Pflanzen: Lavendel, Iris, Salbei, Astern, Minze und Beinwell. Das recht überschaubare Artenspektrum erweitern Beet-Patinnen auf sieben verbliebenen Kräuterbeeten. Bei anwachsendem Interesse könne man einige Rasenbeete wieder reaktivieren, betonte Benz: "Es sind Puffer."

"Es ist nichts ,plattgemacht’ worden", widersprach der Grünplaner Vorwürfen alter Beet-Patinnen. Man habe das neue Konzept vorher mit der Stadt abgestimmt: "Es gab gemeinsame Termine." Kommuniziert wurden diese aber offenbar nur teilweise. Gut, dass Frank Berkenhoff für die Zukunft mehr Transparenz anbot.

Zora Dodic ist seit Anbeginn im Klostergarten aktiv. Mittlerweile betreut sie im zentralen Gemüsegarten selbstständig Beete: ein "Naschbeet" und eins mit reichlich Blütenzauber. Sogar ein ausgedienter Turnschuh der Enkelin wird da zum Hingucker. Dass die Kooperation mit der Lohrtalschule – in verringertem Umfang – wieder reaktiviert werden soll, darüber würde sich die Expertin für Hildegard von Bingen freuen.

Sie habe nach dem Umzug in eine altersgerechte Wohnung ihren Garten schmerzlich vermisst, erklärte Rosemarie Pollakowsky, wie sie in den Klostergarten fand. "In jeder Jahreszeit soll etwas blühen", beschrieb sie das Ziel ihrer Pflanzpläne. Jeden zweiten Tag komme sie in "ihren" Garten; zu tun gebe es immer etwas. Dass der Garten durchaus Besucher anlockt – obwohl er eher das Prädikat "Geheimtipp" verdiene – können beide Patinnen bestätigen. Nicht nur Anwohner, DHBW-Studierende oder Mitarbeiter des Gerichts nutzten ihn. Es kämen auch diverse Freundeskreise.

Dass sich manche Mitmenschen nicht nur an den Naschbeeten bedienten, sondern gleich ganze Pflanzen mitgehen ließen, sei ärgerlich. "Es ist kein Selbstbedienungsladen", stellte Michaela Neff klar. Dass sich während der Corona-Phase drei neue Patinnen bei ihr meldeten, darüber habe sie sich sehr gefreut.

Beim Rundgang erklärte Joachim Benz, dass man in den letzten Jahren die zu starke Baumkulisse habe reduzieren müssen. Deshalb habe man auch einen beschädigten Baum auf dem zentralen Weg nicht mehr ersetzt. Dafür erhielten nun die benachbarten Maulbeerbäume wieder mehr Licht. Nach der Mauersanierung solle die derzeit recht kahle Rosenlaube wieder mit Wildrosen bepflanzt werden. Zudem wolle man noch zwei Komposthaufen anlegen.

Besonders freut sich der Grünplaner über einen Speierling unweit der ehemaligen Klosterkirche: "In der Größe gibt es wenige davon." Und auch der Buchs habe sich glücklicherweise wieder erholt. Es gibt also durchaus neues Leben zwischen alten Gartenmauern.

Info: Mehrgenerationenhaus Mosbach, Telefon 0 62 61 / 6 74 40 10.