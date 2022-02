Von Noemi Girgla

Mosbach. Kein Karussell, kein Autoscooter, kein Riesenrad und keine Buden: Was viele wohl schon vermutet hatten, ist seit wenigen Tagen traurige Realität. Auch in diesem Jahr muss das Mosbacher Frühlingsfest ausfallen. "Die Situation ist drastisch. Kein Fest findet statt, aber die Gesundheit geht nun mal vor", sagt Ingbert Reimund, der gemeinsam mit seiner Frau Maya seit 1973 (damals auch noch mit seinem Vater) die Stände der Schausteller beim Frühlingsfest organisiert.

Reimund leitet die Außenstelle Heilbronn des Schaustellerverbands Südwest Stuttgart. Dass die räumlichen Gegebenheiten in Mosbach das Frühlingsfest derzeit noch nicht zulassen, sieht er ein und blickt recht optimistisch in die Zukunft: "Die Feste werden wieder stattfinden, auch wenn das noch einige Zeit dauern wird." Einen eigenen Stand haben die Reimunds nicht mehr. Der Autoscooter ist schon seit Jahren verkauft. Vor der Pandemie organisierte Reimund etwa 13 bis 15 Veranstaltungen pro Jahr. Seither sind alle Feste ausgefallen.

Schon vor 30 Jahren haben die Reimunds einen Sandstrahlbetrieb in Sinsheim-Steinsfurt gegründet. Sie sind also nicht wie viele andere Schausteller auf den Verdienst bei den Volksfesten angewiesen. Die Wirtschaftshilfen in Baden-Württemberg seien zwar gut, befindet Mark Roschmann, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Südwest Stuttgart. Dennoch würden sie nicht zu 100 Prozent reichen. "Aber mit eng geschnalltem Gürtel kommt man ganz gut über die Runden", meint er.

Roschmann selbst ist Schausteller in vierter Generation. Mosbach kennt er seit mehr als 30 Jahren. "Da sind schon meine Eltern einmal mit den Boxautos hingefahren." Und auch selbst habe er hier bereits einen Stand aufgebaut gehabt. Heute betreibt er ein Karussell, einen Maiskolbenverkaufsstand und an Weihnachtsmärkten einen Stand mit gebrannten Mandeln und Schokobananen. Seit nunmehr zwei Jahren konnte nichts davon aufgebaut werden – was dem Equipment gar nicht guttut. "Die Sachen sind für den Dauerbetrieb ausgelegt, im Stehen gehen sie kaputt", berichtet Roschmann. Seit zwei Jahren seien er und seine Kollegen beständig am Reparieren. Denn: "Sobald es wieder losgeht, muss alles paratstehen. Ich hätte nie gedacht, dass es so extrem ist, was durch das Rumstehen alles kaputtgeht."

Und dass es wieder losgeht, das wünschen er und seine Kollegen sich sehr: "Seit zwei Jahren können wir gar nicht arbeiten, dessen sind wir müde." Zwar gab es in einigen Städten wie Heidelberg, Heilbronn oder Stuttgart Möglichkeiten, vereinzelt Stände aufzubauen, das sei aber "ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen", befindet Ingbert Reimund. "Es war von den Städten gut gemeint und wir sind dankbar für die Unterstützung, aber es bringt einfach nicht das ein, was an den Volksfesten verdient wird. Ab und zu kauft mal einer was, die Leute gehen aber nicht gezielt wegen der Schausteller hin."

Wie hoch die Umsatzeinbußen der Betreiber tatsächlich seien, können weder Reimund noch Roschmann wirklich einschätzen. "Wir haben nie Erhebungen gemacht. Die meisten wollen nicht über ihre Umsätze sprechen", verrät der Vorsitzende des Schaustellerverbands. Somit lägen keine konkreten Werte vor. Ende März, Anfang April 2020 hätten die meisten Schausteller Kredite zu sehr niedrigen Zinsen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen, verrät Roschmann. "Es war schnelles Geld, das wir bekommen konnten. Das war notwendig, um die entstandene Lücke zu kompensieren, die Rechnungen zu zahlen – und von irgendwas muss man ja auch leben", begründet er den Schritt.

Gut sei gewesen, dass die KfW-Kredite in den Jahren 2020 und 2021, also in der Zeit ohne Einnahmen, tilgungsfrei gewesen seien. "2022 kommt jetzt aber die Tilgung. Deshalb sind wir gerade mit der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut im Gespräch, damit die Tilgung auch in diesem Jahr noch ausgesetzt werden kann. Das wäre wichtig", schildert Mark Roschmann. Schließlich sei davon auszugehen, dass auch in diesem Jahr noch einmal Lücken auftreten.

Roschmann meint, dass wieder Veranstaltungen stattfinden müssten. Das Verständnis für die Absage des Mosbacher Frühlingsfestes hält sich bei ihm in Grenzen. Dennoch glaubt er, dass sich derzeit etwas tut. "Die meisten Veranstaltungen in Baden-Württemberg sind noch nicht abgesagt. Stuttgart beispielsweise plant kräftig." Dieser Hoffnung fügt er noch ein Versprechen hinzu: "Wenn es wieder soweit ist, wenn wir endlich wieder dürfen, wird es für alle ein gutes Jahr, was Freizeitaktivitäten angeht."