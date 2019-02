Mosbach. (pol/mün) Eine böse Überraschung erlebte eine 74-jährige am Montagnachmittag in der Mosbacher Innenstadt. Die Seniorin wollte in einem Geschäft in der Hauptstraße gegen 17 Uhr einkaufen und stellte dafür ihr mobiles Sauerstoffgerät vor dem Laden ab.

Als die Dame nach fünf Minuten wieder auf die Straße kam, war das mehrere tausend Euro teure Gerät verschwunden, berichtet die Polizei.

Eine unbekannte Person muss den kurzen Zeitraum genutzt haben, um das Atemgerät und einen Koffer, der daneben abgestellt war, zu stehlen.

Die Polizei Mosbach sucht Zeugen des Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 06261/8090 um