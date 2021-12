Mosbach.(RNZ/wdb) Seit mehr als einem Jahrzehnt organisieren die beiden RNZ-Redaktionen in Mosbach und Buchen eine eigene Weihnachtsaktion. Alljährlich wird seither in der Vorweihnachtszeit um Spenden gebeten, die dann in Kooperation mit dem Diakonischen Werk und dem Caritasverband im NOK sowie dem Fachbereich Soziales des Landratsamtes in Not geratenen und bedürftigen Menschen in der Region helfen soll. Dabei geht es häufig auch um kleinere Beträge für einen Schulranzen, einen neuen Rollator oder eine gebrauchte Waschmaschine, die aus eigenen Mitteln von den Betroffenen eben oft nicht mehr beschafft werden kann.

Bei der zielgerichteten Vergabe der Spenden greifen die Kooperationspartner ein, weil sie die betroffene Bevölkerungsgruppe kennen und so sicherstellen können, dass die von den Lesern der RNZ und unterstützenden Organisationen gespendeten Gelder sinnvoll und zu 100 Prozent dort eingesetzt werden, wo Hilfe nötig ist.

Auch viele Mitglieder des Rotary-Clubs Neckar-Odenwald-Kreis beteiligen sich privat an dieser Weihnachtsaktion. Wie jeder Service-Club engagiert sich auch der RC NOK im sozialen Bereich, unterstützt eigene oder überregionale Hilfsaktionen. "Die Zielgruppe einzelner sozial Benachteiligter im Neckar-Odenwald-Kreis können wir aber nicht erreichen" erläutert RC-Präsident Jürgen Walz. Denn in der Regel würden diese sich wohl eher an die beteiligten Hilfsorganisationen und weniger an den Rotary-Club selbst wenden. Weil aber die Aktion der RNZ ein leuchtendes Beispiel sei, wie man Menschen motivieren kann, in der vorweihnachtlichen Zeit auch an Benachteiligte in unserer Gesellschaft zu denken, haben sich die Mitglieder des Rotary-Clubs Neckar-Odenwald-Kreis kurz vor den Feiertag spontan entschlossen, die Aktion mit einer gesonderten Spende zu unterstützen. Die fiel nicht nur überaus großzügig aus, sondern hat auch einen besonderen Hintergrund.

Bei der Weihnachtsaktion 2020 nämlich haben die RNZ-Leser insgesamt 114.691 Euro gespendet, wobei dieses Spendenaufkommen von der Sparkasse Neckartal-Odenwald dann noch um zehn Prozent aufgestockt wurde. "Der RC NOK ist ein Service-Club und kein Wirtschaftsunternehmen. Wir wollen uns aber auch am Spendenaufkommen 2020 orientieren und mit einer Beitrag in Höhe von zwei Prozent der Spenden des Vorjahres die Aktion der RNZ unterstützen", erläuterte Präsident Walz bei Übergabe des symbolischen Schecks in der Redaktion Mosbach. "Vielleicht können wir damit weitere Spender motivieren, für diese segensreiche Aktion noch einen Beitrag zu leisten."

Die Weihnachtsaktion läuft noch bis zum 10. Januar 2022, jede Spende hilft Hilfsbedürftigen vor Ort. "Eine bemerkenswerte Spende mit einer bemerkenswerten Geschichte dahinter", befand RNZ-Redaktionsleiter Heiko Schattauer bei Übergabe des symbolischen Spendenschecks. Die 2293,82 Euro stellen die bisher höchste Einzelspende der Weihnachtsaktion 2021 dar – bisher ...

Info: Spendenkonto: Iban: DE 58.6745.0048.0004 3723 97, BIC: SOLADES1MOS, Stichwort: RNZ-Weihnachtsaktion. Wer eine Spendenquittung benötigt, sollte seine vollständige Adresse vermerken.