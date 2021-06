Von Ursula Brinkmann

Mosbach. In Mosbach "radelt’s" gerade mächtig. Nach dem Auftakt für das "Raderlebnis" in der Innenstadt und dem Start der Aktion "Stadtradeln" folgte am Freitag der Besuch des Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein. Der Neckargemünder ist stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Sprecher für Fuß- und Radverkehr im Landtag. Insbesondere sind Radverkehr und alles, was damit zusammenhängt, seine Herzensthemen. Folglich stieg der 52-Jährige mit E-Bike am Haltepunkt West in Mosbach aus der S-Bahn. Eingeladen hatten ihn die Neckar-Odenwald-Grünen in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Das Anliegen: Die "Möglichkeiten der städtischen Planung und Finanzierung von Radverkehr" sollten vor Ort erfahren und diskutiert werden.

Dazu hatte sich ein Dutzend Radler eingefunden, unter ihnen Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, Stadtplaner Stefan Baumhackel, der Sportbeauftragte der Stadt, Philipp Parzer, drei grüne Gemeinderäte, ADFC-Vertreter und Bürgerinnen und Bürger. Andreas Klaffke, Vorstandssprecher der Kreis-Grünen, hatte eine Route durch die Stadt vorbereitet, auf der in Augenschein genommen wurde, was sich an negativen, aber auch positiven Merkmalen hinsichtlich der Radverkehrstauglichkeit bietet.

Am Startpunkt wurde da gleich schon hervorgehoben, dass die Fuß- und Fahrradverbindung zur Innenstadt (Schulze-Delitzsch-Straße) eine feine Sache sei (da frei von durchgängigem Autoverkehr), doch die Weiterführung des Radverkehrs in die andere Richtung noch Verbesserungspotenzial habe. Katzenstein empfahl, die Autofahrer auf der Anton-Gmeinder-Straße mittels rotem Markierungsstreifen und einem warnenden Verkehrsschild auf die kreuzenden Radfahrenden aufmerksam zu machen.

"Es gibt schon kritische Stellen in Mosbach", bekannte OB Jann und stieg aufs neue E-Bike. Die Gruppe nahm aber einen anderen Weg ins Zentrum. Durch die S-Bahn-Unterführung ging es entlang der B 27. Immer wieder wurden Stopps eingelegt, sei es, weil ein schlecht markierter Posten auf dem für Radfahrer freigegebenen Fußweg Unfälle provozieren könnte (negativ), sei es, dass dem Gast mit dem versierten Blick der Fahrrad-Parkplatz an der Fußgängerbrücke am Bachmühlen-Quartier positiv auffiel. "Wir Mosbacher können’s auch", kommentierte Gastgeber Klaffke. Auf der anderen Seite der Elz ging es weiter durchs Landesgartenschau-Gelände, zurück an und über die B 27, um auf dem rot markierten Radschutzstreifen der Hauptstraße dem Ziel entgegen zu radeln: dem fideljo.

Auf dem erst vor gut zwei Jahren fertiggestellten Streifen machte Katzenstein auf Autos aufmerksam, die darauf fuhren, das aber eigentlich nicht dürften. Auch die Breite beträgt in seinen Augen "höchstens Mindestmaß". Es seien noch weniger als die in der Straßenverkehrsordnung festgelegten mindestens 1,25 Meter, wusste Stefan Baumhackel von langwierigen Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium zu berichten, aber den örtlichen Gegebenheiten (Bushaltestellen, Straßenbreite) geschuldet. Dunja Luptowitsch ist Neu-Mosbacherin und "entsetzt", dass die Stadt über keine reinen Radwege verfüge. Die passionierte Radfahrerin radelte die ganze Strecke mit und war auch bei der Informationsveranstaltung dabei.

Dort sollte es nach Andreas Klaffkes Worten nicht um "Motz- und Meckergeschichten" gehen, sondern darum, mit den kommunalen Verantwortungsträgern und denen, die ihre Mobilität auf zwei Rädern ausleben, in einen Dialog zu kommen. Hermino Katzenstein stellte dazu zunächst dar, warum es der grün-schwarzen Landesregierung darum geht, den Radverkehr zu fördern. "Wegen des Klimaschutzes soll bis 2030 mindestens jeder zweite Weg zu Fuß oder mit dem Rad gemacht werden."

Das "Wie" hat vier Säulen, von denen die Stadtradeln-Aktionen im Bereich der "Radkultur" ein Beispiel sind und aus der Säule "Radnetz" mit alltagstauglichen Routen in Mosbach und im Neckar-Odenwald-Kreis schon etliche Verbindungen geknüpft werden konnte. Katzenstein zeigte mit Praxisbeispielen, dass diese mitunter durchaus Verbesserungsbedarf haben – wie die kuriose Fahrradsackgasse an der Clemens-Brentano-Grundschule in Neckarelz. Dass sich das Land die Förderung der kommunalen Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur etwas kosten lässt, die Mittel hierfür ab 1. Januar 2020 auf 320 Millionen Euro verdoppelt wurden, toppte der Verkehrsexperte mit dem Hinweis, dass es zu den bereits auf 85 Prozent aufgestockten Fördersätzen einen Corona-Bonus in Höhe von weiteren fünf Prozent gebe. "Wenn Sie den Antrag bis Ende 2021 gestellt haben." Mosbach schickt sich an, dabei zu sein: Aktuell wird das im Jahr 2009 erstellte Radverkehrskonzept der Stadt mit einer spezialisierten Planungsgemeinschaft fortgeschrieben.