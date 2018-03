Gut angekommen ist die erste "Mosbacher Spielzeugbörse". Am Samstag kamen über 200 Besucher ins "fideljo" und stöberten im regensicheren Veranstaltungsraum nach Brettspielen, Büchern sowie den "Klassikern" Playmobil und Lego. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Es ist bombastisch! Bei der Eröffnung um 10 Uhr war schon ein Run auf die Stände." Begeistert zeigt sich Organisator und Impulsgeber Herbert Bender am Samstagmittag über die Resonanz der ersten "Mosbacher Spielzeugbörse", die im Kultur- und Begegnungszentrum "fideljo" stattfand. 15 Anbieter lockten bis 13 Uhr bereits 200 Besucher an. Zwei der drei Euro Eintrittsgeld wurden als Verzehr- bzw. Getränkegutschein angerechnet.

"Nach der erfolgreichen Schallplatten- und CD-Börse, die bereits in die fünfte Runde geht, habe ich mir überlegt: Was hat es in Mosbach noch nie gegeben?", erklärt Bender, wie er auf die Idee der Spielzeugbörse gekommen ist. Flohmärkte gebe es bereits "indoor" und "outdoor" und für Frauen. Nach der erfolgreichen Premiere unterstreicht Bender: "Einmal probieren wir es auf jeden Fall noch." Danach werde man weiter sehen. Nicht nur vom Angebot gebe es die "ganze Bandbreite". Auch von den Besuchern macht Bender "die breite Streuung" aus. Da gebe es Sammler, die nach ganz Speziellem Ausschau hielten, etwa nach Holzspielzeug oder Sammelfiguren. Dann auch einige "Schnäppchenjäger", die gerade vor Ostern nach günstigen Angeboten suchen. Und natürlich die dritte Gruppe, die Eltern mit Kindern. Diese stellten auch den Großteil der Anbieter.

"Ich habe nichts gefunden, ich verkaufe nur", erklärt Bender, der zusammen mit seinem Sohn einen großen Stand aufgebaut hat. "Die Kinder sind groß", da können sie sich gut von Playmobil & Co. trennen. "Das sammelt sich an", weiß Sohn Luca Bender. Einiges sei bei den Geschwistern von Hand zu Hand weitergegangen. "Ist schon gut was weggegangen", zeigt sich Luca zufrieden mit der Resonanz.

"Lego ging auch bei den Vätern - besonders die Star Wars Artikel." Sehr überrascht zeigt sich Luca vom ersten Verkauf des Tages: "Einen Star-Wars-Helm. Der war schon beim Aufbauen für 25 Euro verkauft." Im Vorfeld hat Luca für die großen Playmobil-Artikel die Preise recherchiert - und danach eine Liste angefertigt. "Handeln geht aber auch. Wenn jemand mehrere Sachen nimmt oder ein kleines Kind unbedingt etwas haben will", unterstreicht Luca mit Blick auf Drachenburg, Piratenschiff oder Flugzeug.

"Wir haben ein ganz kleines Zimmer mit unserem alten Spielzeug und haben zu dritt aussortiert", erläutern die flohmarkterprobten Geschwister Soul und Ian Schüßler. Sie haben viel Playmobil im Angebot. Aber auch Lego Technic. Ihre Preisvorstellungen sind weit gestreut. Von 50 Cent für Figuren bis zum teuersten Stück: 195 Euro möchte Ian für einen großen Lego-Technic-Frontlader mit Fernsteuerung haben. "Da habe ich über eine Woche dran gebaut", erinnert sich der 13-Jährige. Er will seinen Erlös in "Klamotten" investieren. Seine 17-jährige Schwester will das Geld für den Führerschein zur Seite legen.

"Kinderbücher gingen gut", sagt die zehnjährige Finja, an deren Stand auch Puzzles und Puppen zu finden sind. Ihren Verdienst will sie für ihr Hobby Reiten ausgeben. Auch ihre Mama findet das spezielle Angebot eine tolle Ergänzung zu den üblichen Basaren. "Und die Pizza ist gut", kommt Finja auf einen weiteren Vorteil des wettersicheren Platzes zu sprechen.

Nicht lang handeln muss der zehnjährige Max, als er ein Lego-Set entdeckt. Noch originalverpackt schlummert ein "Barc Speeder" von Lego Star Wars. 32 Euro investiert Max von seinem Taschengeld. "Das gibt es im Laden gar nicht mehr. So ein Set für 32 Euro ist ein Traum", freut er sich. Zusammen mit seinem Stiefvater Guido Willmann ist Max extra aus Heilbronn gekommen. Im Internet haben sie von der Börse erfahren - und wollen auf dem Rückweg noch eine zweite in Heilbronn besuchen.

Einen Bausatz für den neunjährigen Enkel hat Peter Schulz aus Neckarzimmern entdeckt. Den bringt dann der Osterhase. Flexibel zeigen sich Melanie und Sven Hagmann aus Neckarelz. Eigentlich suchten sie nach einer Spielkonsole. Da sie keine fanden, nehmen sie ein 1000-Teile-Puzzle mit Landschaftsmotiv und freuen sich schon auf die knifflige Aufgabe. Geht garantiert auch ohne Bildschirm.