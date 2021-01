Wer in Quarantäne muss oder zum Schutz der eigenen Gesundheit auf den Einkauf im Supermarkt verzichten will, kann Helfer auf quarantaenehelden.org finden. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. "Die Hilfsbereitschaft ist enorm", sagt Maurice Ackel stolz. Mehr als 38.000 Menschen aus ganz Deutschland haben sich auf der kostenlosen Internetseite quarantaenehelden.org, die der junge Mosbacher Programmierer mitentwickelt hat, in den vergangenen neun Monaten registriert. "Und jeden Tag werden es ein paar Held(inn)en mehr", freut sich der Master-Student der Wirtschaftsinformatik über die Unterstützung während der Corona-Pandemie.

Unterstützung für all jene, die zu einer Risikogruppe gehören oder vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden sind. Die zum Schutz vor Corona nicht zum Einkaufen in den Supermarkt wollen oder denen es aufgrund der vorgeschrieben Isolation etwa untersagt ist, mit dem Hund nach draußen zu gehen. All diese Menschen können dank der Webseite von Ackel und den 15 weiteren Ehrenamtlichen, die an dem Projekt mit großem Engagement arbeiten, mit nur wenigen Mausklicks eine Hilfeanfrage stellen. "Die angemeldeten Held(inn)en im Umkreis bekommen dann automatisch eine E-Mail mit der Bitte und können ganz unkompliziert mit den Hilfesuchenden in Kontakt treten", erklärt der Mosbacher Informatiker.

Im Frühjahr gingen innerhalb von wenigen Tagen mehr als 900 Hilfeanfragen ein. Aktuell sind es rund ein Dutzend pro Woche. Um die Werbetrommel erneut zu rühren, haben sich die Ehrenamtlichen mit dem Aufkommen der zweiten Welle an die Gesundheits- und Sozialministerien aller Bundesländern gewandt, berichtet Ackel. Mit mäßigem Erfolg: "Manche haben überhaupt nicht geantwortet, andere uns mehr oder weniger abgewimmelt." Dabei haben die jungen Programmierer extra eine kurzes Infoblatt erstellt, das den Betroffenen in Quarantäne sowie den Menschen in den Risikogruppen, die sich häufig mit Fragen an die Ämter wenden, ganz unbürokratisch weitergeleitet werden könnte. "Aber wahrscheinlich haben die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern gerade Dringlicheres zu tun", nimmt es Ackel den Behörden nicht übel.

Bisher haben die jungen Webseitenentwickler alle anfallenden Kosten aus eigener Tasche bezahlt. Dank der verschiedenen Kooperationspartner – angefangen bei Google über den amerikanischen Hotline-Anbieter Twilio bis hin zur Image-Agentur Blynk und der IT-Sicherheitsfirma SySS – hielten sich die Aufwendungen bisher in Grenzen. Um in Zukunft jedoch Spenden annehmen und das Projekt besser koordinieren zu können, gründeten die Programmierer kürzlich den Verein "Option 26".

Rund 1000 Euro wird der Betrieb von quarantaenehelden.org in 2021 kosten, prognostiziert Ackel. Es sei allerdings noch nicht entschieden, ob man sich für die Finanzierung ausschließlich an Service-Clubs, Vereine und Firmen wende, oder auch ein Spendenkonto für die Öffentlichkeit einrichte. "Wir wollen nur so viele Spenden bekommen, wie nötig", betont der Wirtschaftsinformatiker.

Besonders wichtig ist es ihm, das Angebot der Hotline aufrechtzuerhalten. Die für Anrufer kostenfreie 0800-Nummer stellte Twilio den Entwicklern bisher gratis zur Verfügung. Doch die Kooperation läuft bald aus. Dann wird der Service für die Ehrenamtlichen mit 500 Euro pro Jahr zu Buche schlagen. "Die Hotline soll die Kluft zwischen den Held(inn)en und den Hilfesuchenden überwinden", sagt Ackel. Denn während der Großteil der Unterstützer jüngeren Alters sei, sehe es bei den Hilfesuchenden meist anders aus. Sie seien häufig älter, nicht unbedingt im Internet unterwegs. "Bei Problemen mit der Plattform helfen wir gerne weiter, oder Erstellen direkt die Hilfeanfrage und vermitteln die Kontakte telefonisch – für alle, die überhaupt keinen Internetanschluss haben."

In den meisten Anfragen geht es um Hilfe beim Einkaufen oder beim Gassigehen mit dem Hund. Aber es gibt auch jene wie die einer älteren Dame aus Erlangen, die einfach jemandem zum Telefonieren sucht, um der Einsamkeit zu entfliehen. "Wir überprüfen natürlich, ob es sich um relevante Bitten handelt, bevor die E-Mails an die Held(inn)en verschickt werden, und nicht einfach z.B. jemand nach Hilfe beim Dachdecken fragt", betont Maurice Ackel abschließend.

Info: www.quarantaenehelden.org – Die Hotline (08 00) 8 05 08 50 ist von 10 bis 18 Uhr erreichbar.