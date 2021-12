Mosbach-Neckarelz. (cao) Zu einem Polizeieinsatz kam es am Montag am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz. Gegen Mittag ging bei der Polizei der Hinweis über eine Androhung eines Amoklaufs ein, "weshalb wir umgehend mehrere Streifenwagen zu der Schule geschickt haben", bestätigte eine Polizeisprecherin auf RNZ-Anfrage.

An der Wand in der Mädchentoilette sei eine "Schmiererei" entdeckt worden, die einen Amoklauf angekündigt habe. Außer der Schmiererei sei allerdings nichts Verdächtiges an der Schule gefunden worden. In den kommenden Tagen werden man aber weiter Präsenz im Bereich der Schule zeigen.

APG-Schulleiter Dr. Thomas Pauer erklärte, dass zwei aufmerksame Schülerinnen die Botschaft, "die wir natürlich ernst nehmen mussten", gemeldet hatten. Das Verständigen der Polizei sei schon aus Sicherheitsgründen angesagt gewesen.