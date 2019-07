Von Alexander Rechner

Mosbach. Mit steigenden Temperaturen hat wieder die Saison der Tuning-Fans begonnen. Ihre Autos klingen schon mal wie startende Düsenjets. Röhrender Auspuff, heulender Motor - mit ihren aufgemotzten Autos fahren sie immer wieder durch die Straßen Mosbachs. Gerne auch mal zu schnell. Kein Einzelfall. Die PS-starken Autos mit ihren dicken Auspuffrohren haben Bürger in den letzten Jahren zu schaffen gemacht. Und deshalb ist die hiesige Poserszene längst in den Fokus der Mosbacher Polizei gerückt. Mit unterschiedlichen Maßnahmen gingen und gehen die Beamten gegen sie vor.

"Die Polizei Mosbach nimmt diese Aufgabe sehr ernst", erläutert Achim Küller, Leiter des Mosbacher Polizeireviers. Schließlich: "Die Szene tritt nach wie vor in Erscheinung." Nach ersten Kontrollmaßnahmen im April und Mai dieses Jahres mussten die Polizisten laut Küller nun wieder entsprechende Häufungen von Vorkommnissen feststellen. Dagegen waren zwischen November und März nur wenige polizeiliche Vorkommnisse zu verzeichnen, erläutert der Revierleiter gegenüber der RNZ.

Dem Mosbacher Polizeichef zufolge trifft sich die Szene seit Anfang Mai wieder regelmäßig im Raum Mosbach. Die Polizeibeamten kennen die Treffpunkte und überprüfen diese auch regelmäßig auf ihren Streifenfahrten. Nach Informationen der RNZ ist einer dieser Schauplätze an der Araltankstelle. Gleichzeitig berichtet Küller von Beschleunigungsrennen. Im Mai hätten Fahrer beim Busbahnhof in Mosbach kräftig Gummi gegeben. Denn gerade die Mosbacher Straßen bilden die ideale Umgebung, an den zahlreichen Ampeln sei ein rasantes Beschleunigen gut möglich. Wobei die Arbeit der Polizei auch Früchte trägt. So läuft nach Auskunft des Revierleiters im Falle des angeführten Beschleunigungsrennens derzeit noch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Mitunter liefern sich Mosbacher Polizisten durchaus auch ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Poserszene. Achim Küllers Kollegen nahmen jüngst eine Verfolgung auf; sie jagten einen Sportwagen. Gegen den Fahrer sei schließlich ein Strafverfahren eingeleitet worden. "Der sportliche Fahrer erhielt eine Geldstrafe von etwa 4000 Euro und musste seinen Führerschein für lange Zeit abgeben", erläutert Küller einen Erfolg der polizeilichen Arbeit gegen die Tuning-Fans. Schließlich bringe das Verhalten der meist jungen Autofahrer auch stets Unbeteiligte in Gefahr.

"Es waren glücklicherweise keine folgenreichen Verkehrsunfälle zu verzeichnen", erläutert Küller. Damit diese sich auch künftig nicht ereignen, setze man vonseiten der Mosbacher Polizei auf Kontrollen und Aufklärung. Dazu führten die Beamten immer wieder mit den Teilnehmern dieser Szene Gespräche. "Das Polizeipräsidium Heilbronn hat seine Beamten im Hinblick auf die Herausforderungen mit der Tuning- und Poser-Szene geschult", erläutert Revierleiter Achim Küller.

Aber das ist längst nicht alles: In jüngster Zeit stelle die Mosbacher Polizei vermehrt Verstöße im Zulassungsrecht fest. Die Auto-Fans würden ihre Fahrzeuge baulich verändern, was in vielen Fällen zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt habe. Regelmäßig sei es zu Ordnungswidrigkeiten mit Szene-Bezug gekommen, führt Küller aus. Rund 40 Personen mit ihren aufgemotzten Autos gehören laut Polizei der Mosbacher Poserszene an. Wobei bei den Fahrzeugklassen eine sehr große Spannbreite zu erkennen sei. Durch die Straßen Mosbachs rollen Autos "vom unfachmännisch getunten Zweier-Golf bis hin zum 450 PS starken Audi RS6", wie der Mosbacher Revierleiter schildert.

Keinen Zweifel lässt er daran aufkommen, dass seine Kollegen auch in Zukunft den Fahrern mit ihren PS-starken Autos ganz dicht auf den Fersen bleiben werden. Schließlich befände man sich nun in der aktiven Zeit der Tuning-Szene, die noch bis etwa Oktober andauere. Dabei ist die Polizei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Sollten Bürgerinnen und Bürger entsprechende Beobachtungen machen, sollte man dabei darauf achten, Ort und Zeit sowie ein amtliches Kennzeichen für die anschließenden polizeilichen Ermittlungen zu notieren. "Nur was der Polizei entsprechend gemeldet wird, kann im Nachgang durch Ermittlungen zu einem Verfahren führen", sagt der Mosbacher Revierleiter.